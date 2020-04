Delft leidt internationaal project voor waterzuivering

De Europese Commissie heeft de grant agreement voor Water Mining ondertekend, een project van 17 miljoen euro dat gericht is op het demonstreren van innovatieve oplossingen op het gebied van water. Als onderdeel van het project zullen faciliteiten in Cyprus, Spanje, Portugal, Italië en Nederland worden gebouwd, ter demonstratie van nieuwe efficiënte manieren om nutriënten, mineralen, energie en water terug te winnen uit industrieel en stedelijk afvalwater en zeewater.

Het publiek-private consortium bestaat uit 38 publieke en private partners en nog 4 derde partijen in 12 landen. Het wordt geleid door de TU Delft.

Het Water Mining-project heeft tot doel om praktische voorbeelden te geven voor de implementatie van het zogeheten Water Framework Directive, dat de overgang naar een circulaire economie moet bevorderen. Het project sluit daarnaast aan bij de recentelijk gepresenteerde Europese Green Deal. De demonstraties zullen enkele innovatieve technologieën integreren die door partners zijn ontwikkeld en die afkomstig zijn van eerder gefinancierde EU-projecten. Naar verwachting zullen de eindproducten met toegevoegde waarde (water, platformchemicaliën, energie, nutriënten en mineralen) regionale economische ontwikkeling stimuleren.

Hoogleraar Environmental Biotechnology Mark van Loosdrecht van de TU/D: "Water is essentieel voor de gezondheid van de mens, zeker in stedelijke gebieden. Het wegspoelen van sanitair afval uit de stad is een van de belangrijkste functies. Dit programma zal helpen bij het terugwinnen van dit water en bij het omzetten van afvalbestanddelen in grondstoffen, en zal op die manier bijdragen aan een sterkere circulaire economie."

Maatschappelijke inbedding

De manier van implementatie van de nieuwe technologie zal samen met een aantal belanghebbenden worden ontworpen. Via wetenschapsmusea zoals NEMO in Nederland en Living Labs in heel Europa zal het project ook het publiek uitnodigen om mee te denken over de maatschappelijke impact en mogelijke aandachtspunten. Met behulp van augmented reality zal het project de wetenschap achter de technologie, de gemeten ecologische voetafdruk en de eventuele maatschappelijke impact presenteren.

Water Mining wil een voorbeeld zijn voor de maatschappelijke inbedding van technologische innovaties. "We zijn van plan om meer dan 24 workshops te organiseren met deskundigen, beleidsmakers, de industrie, civiele gemeenschappen en het publiek om de innovaties te laten zien en de implicaties ervan te bespreken, zoals de ecologische voetafdruk, lokale veranderingen en gevolgen" zegt projectcoördinator Patricia Osseweijer. " Hun input zal worden gebruikt om de innovaties en de implementatie ervan in de samenleving te verbeteren. Ik kijk echt uit naar dit proces."

Samenwerking

Nieuwe technologie voor de behandeling en ontzilting van afval- en zeewater vereist nieuwe regels en voorschriften, evenals nieuwe businessmodellen. Samen met de industrie, stadsbesturen en regionale waterorganisaties zullen dit soort beleids- en verdienmodellen worden ontwikkeld. Samenwerking is essentieel om de kosten te verlagen en de efficiëntie en maatschappelijke opbrengsten te verhogen.

Dimitris Xevgenos, die deel uitmaakt van het coördinerende team: "Water Mining is geen concept dat van de ene op de andere dag is ontwikkeld. Het is een proces geweest van bijna tien jaar, dat is uitgevoerd met onderzoeksgroepen die verschillende expertises meebrengen. Deze groepen zijn nu lid van het projectconsortium, en staan te springen om bij te dragen aan de systematische innovatie die nodig is om de overgang naar een circulaire economie daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Ik ben ze dankbaar, en ik ben ook de Europese Commissie dankbaar voor de steun die ze ons sinds 2010 via Horizon 2020 en de LIFE-programma's geboden heeft."

Water Mining gaat op 1 september 2020 van start.