Europa’s eerste kwantumcomputer in de cloud: Quantum Inspire (video)

Minister Ingrid van Engelshoven en Eurocommissaris Mariya Gabriel hebben het eerste Europese, publieke quantum computing platform gelanceerd: ‘Quantum Inspire’. Quantum Inspire maakt de kwantumcomputer voor iedereen toegankelijk en rekent – als eerste in de wereld – onder andere met een kwantumprocessor gemaakt van schaalbare ‘spin qubits’. Het platform is ontwikkeld door QuTech.

Met Quantum Inspire wil QuTech de kwantumcomputer zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor markt en maatschappij. Hiervoor ontwikkelde QuTech een webportal: www.quantum-inspire.com. Director Business Development Kees Eijkel: "Het platform richt zich vooral op training en educatie, en het ontwikkelen van toepassingen, zodat voldoende mensen met de kwantumcomputer aan de slag kunnen als deze eenmaal verder doorontwikkeld en breder beschikbaar is. Dan kan de technologie snel geïntroduceerd worden in de maatschappij. Bovendien is Quantum Inspire een belangrijke magneet voor het ecosysteem van kennisinstellingen, bedrijven en startups dat zich in Delft aan het vormen is."

Elektronenspin-qubit

Een (wereldwijde) primeur is dat Quantum Inspire een processor bevat gemaakt van spin qubits. Daarnaast biedt het platform toegang tot een processor gemaakt van supergeleidende (transmon) qubits. Systeemarchitect Richard Versluis: "Die combinatie is uniek. De gebruiker kan experimenteren met kwantumalgoritmes en de processoren met elkaar vergelijken."

Nationale Agenda Quantum Technologie

In Nederland is de Nationale Agenda Quantum Technologie (NAQT) opgesteld. Onderdeel van de agenda zijn katalysatorprogramma's (KATs), met het doel de technologie versneld rijp te maken voor applicaties in de markt en maatschappij. Quantum Inspire vormt de basis voor een van KATs: het ambitieuze ‘Quantum Computing and Simulation' testbed. In januari heeft het kabinet aangekondigd deze agenda een startimpuls te geven van 23,5 miljoen euro.