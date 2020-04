Fold to Glitter – een nieuwe optische sensortechnologie

Wetenschappers van de Northumbria University hebben een optische sensortechnologie ontwikkeld die delen van een object of materiaal kan verlichten door microscopisch kleine rimpels en plooien in het oppervlak te creëren. De technologie heeft een verscheidenheid aan praktische toepassingen, bijvoorbeeld in flexibele draagbare apparaten, elektronica en bij 3D-printen.

Het onderzoek is gepubliceerd in Nature Communications. https://www.nature.com/articles/s41467-020-15288-8

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste was de creatie van een dunne film die, op een mechanisch of elektronisch signaal, microscopisch kleine plooien maakt op het oppervlak, meestal te klein om met het blote oog te zien.

Het tweede was de creatie van een chemische ‘verf' die op het materiaal wordt aangebracht. Wanneer de plooien in het oppervlak ontstaan, leidt de resulterende verandering in zuurstofniveaus in de ‘verf' tot een chemische reactie. Dit creëert een lichtgevend effect, waardoor het lijkt alsof het oppervlak van het materiaal ‘oplicht' in het gebied waar de vouw is opgetreden.

Het fenomeen van elastische kreukels en vouwen komt veel voor in de natuur en er is veel onderzoek gedaan om deze veranderingen te begrijpen en te onderzoeken hoe dit kan worden gebruikt voor innovatieve technische oplossingen.



Onderzoeksleider Ben Bin Xu: "Rimpels en vouwen zijn normaal gesproken ongewenst in engineering. Ook is een zuurstofblussend effect niet populair in de fluorescentiewetenschap. Door micro-engineering gebeurde er echter een wonder en werden twee ongewenste verschijnselen omgezet in een responsieve en programmeerbare 'fold to glitter'-functie."