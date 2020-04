Europa gaat het zonnepaneel opnieuw uitvinden

Negen onderzoeksinstituten en acht bedrijven gaan binnen het kader van een nieuw Europees project samenwerken aan innovatieve oplossingen om zonnepanelen te produceren die goedkoper, efficiënter en milieuvriendelijker zijn dan de modules die nu op de markt zijn. Het HighLite-project heeft tot doel om het concurrentievermogen van de Europese zonnepanelenindustrie te herstellen.

Zonne-energie is de snelst groeiende vorm van stroomopwekking. Die groei vindt echter voornamelijk buiten Europa plaats. De voorbije jaren is de productie van zonnecellen en -modules voornamelijk naar Azië verschoven. Van de modules die momenteel wel binnen de EU gemaakt worden, is het overgrote deel gebaseerd op geïmporteerde zonnecellen. Het gaat dan om kristallijne silicium zonnecellen met een hoge CO 2 -voetafdruk die uit Aziatische landen worden geïmporteerd.



HighLite wil een meer duurzame toeleveringsketen creëren en het concurrentieniveau van de Europese zonnepanelenindustrie vergroten zodat een deel van deze snelgroeiende markt kan worden teruggewonnen. Om zonnepanelen kostefficiënter en milieuvriendelijker te maken (lagere CO 2 -voetafdruk, duurzamer, beter recycleerbaar), moet voor de volledige productieketen nieuwe technologie worden ontwikkeld.

Versneden cellen

Een consortium van onderzoeksinstituten en industriepartners zal innovatieve productie-oplossingen ontwikkelen, zowel op cel- als moduleniveau. Om de kosten en de CO2-voetafdruk te verminderen, richt het project zich op uiterst dunne (tot 100 μm) kristallijne silicium zonnecellen. Om ze duurzamer en efficiënter maken, worden cellen met passiverende contacten ontworpen die in helften of kwarten kunnen worden gesneden. Deze versneden cellen zullen vervolgens via nieuwe technieken worden samengesteld tot modules die kunnen worden geïntegreerd in voertuigen, daken of gebouwen.

Deelnemers



Het HighLite-project wordt gefinancierd binnen het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie om het concurrentievermogen van de Europese zonnepanelenindustrie te verbeteren. In het kader van dit driejarig project zal voorzitter imec nauw samenwerken met de Universiteit van Ljubljana, EPFL, CSEM, CEA-INES, ISC, ISFH, Fraunhofer ISE, TNO, PI-Berlin, Applied Materials, Henkel, IBS, 3D-micromac, SoliTec, Valoe en Voltec.