Kooy Prijs naar Laurent Declerck voor voorspellen vlieggedrag helikopters

Hoewel het Kooy Symposium 2020 door de coronacrisis geen doorgang kon vinden, is de Kooy Prijs wel degelijk uitgereikt. 2.000 euro en eeuwige roem is door de jury toegekend aan Laurent Declerck die in het kader van zijn opleiding Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft onderzoek heeft gedaan naar de prestaties en vliegeigenschappen van compound helikopters. Een belangrijk deel van zijn onderzoek betrof de ontwikkeling en validatie van een nieuw computermodel waarmee deze eigenschappen zijn te simuleren.

Declerck startte in 2012 met zijn studie aan de faculteit Lucht- en ruimtevaarttechniek van de TU Delft. "Mijn interesse ligt vooral bij helikopters omdat er meer ontwerpruimte is om de prestaties van helikopters te optimaliseren ten opzichte van vliegtuigen voor de civiele luchtvaart."

Via zijn hoofdbegeleider Mark Voskuijl kwam hij in aanraking met zogenaamde compound helikopters. Dit is een soort kruising tussen een helikopter en een vliegtuig die verticaal kan opstijgen zoals een helikopter maar vervolgens veel hogere snelheden kan behalen vergelijkbaar met een vliegtuig. Declerck: "Om de vliegeigenschappen van deze bijzondere machine goed te kunnen simuleren en een optimale besturing te ontwikkelen, is het van belang dat je de heel fundamenteel begrijpt welke krachten hier spelen, welke belastingen daarbij horen en op welke manier alles elkaar beïnvloedt. Ik heb een flink aantal keer met een gestrekte arm gestaan om te achterhalen wat er precies gebeurt met de wieken en het rotorsysteem."

Eindrapport

In zijn onderzoek heeft hij onder andere gewerkt aan de ontwikkeling en validatie van een nieuw computermodel waarmee het vlieggedrag van deze compound helikopters is te simuleren. De resultaten verkregen met dit simulatiemodel geven inzichten in de beste strategie om manoeuvres uit te voeren bij hoge vliegsnelheden. Hierbij werd simultaan rekening gehouden met kritieke dynamische belastingen (onderhoud), vliegeigenschappen en vliegtuigprestaties. Door op een slimme manier gebruik te maken van de stuurorganen kunnen de dynamische belastingen op kritieke structurele componenten significant worden verminderd bij gelijkblijvende vliegeigenschappen.

Zijn eindrapport kreeg de titel: Feasibility study of a load alleviation strategy on a compound helicopter using redundant controls. Het werd beloond met het cijfer 9.0.

Prijs

Uiteindelijk diende Mark Voskuijl zijn rapport in voor de Kooy Prijs wat voor Laurent leidde tot de overwinning. "Ik vind het natuurlijk geweldig dat ik de Kooy Prijs van 2020 heb gewonnen; het voelt als een erkenning van onafhankelijke partijen voor hetgeen je hebt gedaan. Ik zal hierover in elk geval nog een publicatie schrijven - deze is in de afrondende fase - en verder doe ik onderzoek bij de startup ‘Flying Fish'. Hier simuleren we softwarematig de prestaties en eigenschappen van een draagvleugelboot. Deze hebben veel overeenkomsten met een vliegtuig alleen worden ze niet gedragen door lucht maar door water. Wanneer we de dynamica en besturing goed begrijpen kunnen we de efficiëntie verhogen en het verbruik drastische verminderen."