EIT Digital zet Deephack uit voor Corona oplossingen

EIT Digital, de Europese digitale innovatie organisatie, mobiliseert hackers vanuit heel de wereld voor de online Data against Covid-19 Deephack van 1 tot 3 Mei 2020. Hier wordt gezocht naar data gedreven digitale oplossingen voor het managen van de levenscycli van epidemieën en pandemieën.

Teams kunnen zich aanmelden tot 27 april 2020, 12.00 uur CET.

De deephack staat open voor maximaal 15 teams van studenten, ondernemers, start-ups, scale-ups, kmo's en bedrijven. Winnende teams ontvangen in totaal 15.000 euro. Ze kunnen ook in aanmerking komen voor een vervolgactiviteit waar ze met financiële steun van EIT Digital binnen zes maanden tijd hun oplossing kunnen doorontwikkelen en inzetten.



Covid-19 zal niet de laatste wereldwijde pandemie zijn. Het identificeren van betere instrumenten en methoden om de levenscyclus van pandemieën te beheersen, is een primaire zorg van beleidsmakers en marktleiders. Moderne digitale technologieën, zoals mobiele telefoons, data-analyse, Artificial Intelligence (AI) en sociale media, bieden een unieke set tools voor het leveren en analyseren van data, voor het modelleren, communiceren en beïnvloeden van gedrag en voor het beheer van de levenscycli van pandemieen.

Deelnemers aan de deephack zullen gegevens gebruiken om schaalbare oplossingen te ontwikkelen die de huidige wereldwijde Covid-19-pandemie kunnen verlichten. Beleidsmakers, gezondheidsdiensten en marktleiders kunnen helpen de pandemische levenscyclus te beheren en toekomstige volksgezondheidscrises te voorkomen.



EIT Digital verwelkomt met name oplossingen in de domeinen

• Waarschuwings- of bewakingssystemen met mobiele Data

• Verstrekken van informatie en delen van gegevens die relevant zijn voor Covid-19

• Systematische Data-analyse in verschillende regio's, populaties en leeftijdsgroepen (waardoor meer gerichte reacties mogelijk zijn)

• Integratie van epidemische en economische Data om een nauwkeurigere analyse van de maatschappelijke impact te stimuleren