A+O Metalektro, het opleidingsfonds voor bedrijven in de metalektro, en sociale partners CNV Vakmensen, FME, FNV Metaal en De Unie vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk professionals zich blijven ontwikkelen. Daarom is de bibliotheek van oZone, oZone-bibliotheek nu beschikbaar voor iedereen, opengesteld voor iedereen.

De oZone bibliotheek bevat informatie over 90 up-to-date onderwerpen die gaan over het ontwikkelen van technisch vakmanschap. De leercontent is praktisch en visueel gemaakt met instructiefilms, animaties, 360 gradentours, uiteraard aangevuld met lessen, werkinstructies en opdrachten. De onderwerpen variëren van lassen, draaien, frezen en warmtepompsystemen tot en met meten, tekeninglezen en materialenkennis.

De bibliotheek in oZone is bedoeld:

- Voor iedereen die al werkt in de techniek en die die zich verder wil ontwikkelen;

- Voor iedereen die nog niet werkt in de technische sector, maar die zich wil oriënteren;

- Voor leerlingen/studenten die een technische opleiding volgen.

Aanmelden

Iedereen kan zich eenvoudig kosteloos registreren voor een account via https://new.ozone.nl/user/sign-up. Vervolgens kun je direct aan slag met een e-learning module.