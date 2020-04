Stoeptegel laadt e-bikes op via inductie

Sinds twee jaar is de e-bike de meest verkochte fiets van Nederland, maar een duurzame en gebruiksvriendelijke laadinfrastructuur ontbreekt nog. TU Delft spin-off Tiler ontwikkelde een innovatieve oplaadtegel waarmee e-bikes en andere lichte elektronische voertuigen zoals e-cargobikes en e-steps draadloos worden opgeladen. Uniiq geeft het bedrijf nu 250.000 euro voor de doorontwikkeling.

De oplaadtegel werkt via inductie en ligt net als een stoeptegel in de grond. Het opladen begint automatisch wanneer een fiets met compatibele standaard op de tegel wordt geplaatst. Een bijbehorend softwareplatform voor fleet management maakt het in de toekomst mogelijk om beschikbaarheid en oplaadstatus te bekijken, te reserveren en te betalen. Ook faciliteert het platform de koppeling met klantsystemen, het gebruik van een Tiler-app en GPS cloudlock voor extra beveiliging.

Het innovatieve systeem heeft veel voordelen ten opzichte van bestaande alternatieven. Dockingstations en e-bike-laadpalen zijn een stuk duurder, vatbaarder voor vandalisme en nemen meer ruimte in op straat. Ook aan het opladen via een stopcontact kleven nadelen. Zo heeft elk merk zijn eigen adapter, die bovendien gevoelig is voor kabelbreuken en corrosie. Vanwege ontploffingsgevaar verbieden steeds meer bedrijven het binnen opladen van fietsaccu's. Ze zoeken daarom een duurzame, gebruiksvriendelijke en betaalbare laadinfrastructuur voor de snel groeiende vloot van e-bikes. De Tiler-tegel biedt hiervoor volgens Uniiq uitkomst.

Zakelijke markt

Tiler werd in oktober 2019 onder de naam Fesla Charge opgericht door Christiaan van Nispen en Olivier Coops. Beide ondernemers zijn ervaren in het oprichten en kickstarten van startups. De spin-off van de TU Delft zet de investering in om talentvol personeel te werven, te investeren in R&D en op te schalen naar de eerste productiebatch. In eerste instantie richt Tiler zich op de zakelijke markt: bedrijven en organisaties die hun werknemers stimuleren om meer te gaan fietsen.

Tiler installeert binnenkort de eerste oplaadtegel bij pilotklant Rotterdam Ahoy. In de zomer wordt de productie van de tegels opgestart en in september 2020 zal de eerste batch op de markt verkrijgbaar zijn.