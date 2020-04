Mechanisch beademingsapparaat uit jaren ’60 inspireert Delftse ingenieurs

Een team van onderzoekers en studenten van de TU/D lanceert een nieuw type beademingsapparaat dat zuiver mechanisch is en dat je eenvoudig zelf zou kunnen bouwen en repareren. Het team leende een beademingsapparaat uit de jaren ’60 van Rijksmuseum Boerhaave en gebruikten dat als inspiratie voor deze oplossing. Door het mechanische werkingsprincipe komt er geen elektronica aan te pas. Dit is een voordeel omdat de productie ervan niet afhankelijk is van de nu onzekere toevoer van onderdelen uit China.

Het zestig jaar oude collectiestuk hebben de onderzoekers weer aan de praat gekregen en onderdeel voor onderdeel uit elkaar gehaald om op ideeën te komen. Het apparaat bleek zo ingenieus in elkaar te zitten, dat ze het als basis voor hun plannen hebben gebruikt. Hiermee werden wel museale regels geschonden, want objecten in de collectie mogen normaliter niet worden aangezet of uit elkaar worden gehaald. Voor dit doel maakte het museum een uitzondering.

"Het is fantastisch dat deze nieuwe generatie uitvinders geïnspireerd is door oplossingen uit het verleden. Dit bewijst dat onze museale collectie van onschatbare waarde is voor het dagelijks leven. Bovendien sluit het naadloos aan bij wat we zijn: een platform voor de toekomst.", aldus Amito Haarhuis, directeur van Rijksmuseum Boerhaave.

Het onderzoeksteam wilde een mechanisch beademingsapparaat maken op basis van goede beschikbaarheid van onderdelen. Dit apparaat is dus door iedereen eenvoudig te bouwen én te repareren, ook in minder ontwikkelde landen. Project Inspiration wordt al benaderd door diverse landen, zoals Guatemala, waar grote vraag is naar dergelijke praktische oplossingen. De studenten checken momenteel de technische specificaties op beschikbaarheid van onderdelen in die landen.

Snelkookpan en fietsnaaf

"In het originele apparaat is de luchtbevochtiger gemaakt van een snelkookpan, de versnellingsbak van een fietsnaaf. Het lijkt onlogisch om deze onderdelen in een medisch apparaat te zetten, maar het is bij nader inzien superslim. Deze onderdelen zijn zeer betrouwbaar en ruimschoots voorradig", zegt projectleider Gerwin Smit.

De drukcurves die het apparaat oplevert en het bijbehorende monitoringsystem luisteren zeer nauw om te kunnen voldoen aan de medische ondersteuning. Hulp van verschillende studierichtingen werd ingeroepen om de curves te optimaliseren. De fietsnaven werden voor dat doel vervangen door een instelbare motorregeling. Daarnaast gaf medisch personeel van het Erasmus Mc regelmatig input om het apparaat in de medische praktijk goed te laten functioneren. Het prototype dat nu is ontwikkeld, is aangemeld voor medische certificering. Als het in aanmerking komt voor de zogenoemde noodprocedure, is de uitslag binnen 2 à 3 weken bekend. Daarna wil het team fondsen werven en bedrijven zoeken die het apparaat gaan produceren.