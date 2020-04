Coronacalculator berekent hoe ondernemer door crisis komt

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een corona-instrument laten ontwikkelen dat berekent in hoeverre ondernemers in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen en welke effecten die maatregelen hebben op hun financiële positie de komende periode.

De coronacalculator is hier te vinden.

MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof: "We blijven deze tool komende tijd op basis van alle ervaringen en ontwikkelingen steeds verder verfijnen en uitbreiden."



De coronacalculator zet alle steunmaatregelen eenvoudig op een rij. Ondernemers krijgen snel inzicht in welke regelingen op hen van toepassing zijn, en een indicatie van tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en belastinguitstel. Ook wordt er een indicatie gegeven van de persoonlijke liquiditeitspositie de komende periode, gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens. Alles staat in één persoonlijk dashboard, er is een directe link naar relevante aanvraagformulieren en er wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen.

De calculator, waaraan KPMG Meijburg heeft meegewerkt, is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland veilig en werkt snel. Veranderingen in de regelgeving worden verwerkt in de calculator.