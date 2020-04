Onderzoek instorting dak AZ-stadion afgerond

Royal HaskoningDHV heeft het onderzoek naar het instorten van het dak van het AZ-Stadion afgerond. Volgens het ingenieursbureau zijn de belangrijkste oorzaken dat de lassen te dun zijn uitgevoerd en dat ontwerpfouten zijn gemaakt bij de verbindingen.

De conclusies zijn eigenlijk hetzelfde als in het voorlopige rapport, dat in augustus 2019 werd vrijgegeven. Door neerwaartse windbelasting, waarop het dak niet was berekend, is het dak ingestort. De constructie is waarschijnlijk al kort na de opening van het stadion verzwakt door een storm.

Duidelijkheid en nieuw dak

"Het is fijn dat Royal HaskoningDHV de oorzaak van het gedeeltelijk instorten van het dak zo zorgvuldig heeft onderzocht", reageert AZ's Algemeen Directeur Robert Eenhoorn. "Daardoor is namelijk duidelijkheid ontstaan over de oorzaak. We zijn nog altijd ongelofelijk blij dat het stadion leeg was toen de instorting plaatsvond, waardoor er geen gewonden zijn gevallen. Nu kunnen we een nieuwe stap gaan zetten. In samenspraak met alle relevante partijen richten we ons nu op de toekomst en gaan we hard aan de slag zodra we de corona-crisis achter ons hebben gelaten."

