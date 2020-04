Nieuwe TNO-app monitort welbevinden werkend Nederland tijdens coronacrisis

TNO doet met een nieuwe app onderzoek naar de effecten van de coronamaatregelen op het dagelijks leven en werk van Nederlanders.

Welke maatregelen worden er genomen in bedrijven tijdens de coronacrisis en wat zijn de effecten daarvan? Hoe organiseren we ons werk op dit moment? Hoe veerkrachtig zijn we en welke creatieve initiatieven ontstaan er? Om deze vragen te beantwoorden lanceerde TNO de app “How Am I”.Werknemers in Nederland worden uitgenodigd om hun ervaringen en creatieve oplossingen via de app te delen. Op basis van de resultaten worden adviezen geformuleerd en gedeeld om werknemers én werkgevers te helpen om zo goed mogelijk te blijven functioneren in deze crisis.Je kunt je aanmelden via: https://www.monitorarbeid.tno.nl/coronacrisis Ook vind je hier meer informatie en het blog 'Werken tijdens de coronacrisis ‘.Resultaten, initiatieven en adviezen van experts worden gedeeld via deze wekelijkse blog.