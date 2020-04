Boete voor productiebedrijf na ongeluk werknemer

Een uitzendkracht van een productiebedrijf van schoonmaakproducten in Engeland liep een ernstige beknelling op aan zijn arm, toen die tussen twee persrollen terecht kwam.

De uitzendkracht werkte aan een productielijn die spons aan vellen met een schuurlaag verlijmde om schuursponzen te maken. Het was zijn taak om de vellen schuursponzen van de transportband te halen en op een pallet te leggen. Zijn rechterhand werd bij echter deze werkzaamheden tot aan zijn schouder tussen twee lopende rollen getrokken. Bij hem werd het onderarmcompartimentssyndroom vastgesteld, een pijnlijke aandoening die wordt veroorzaakt door bloeding of zwelling in een gesloten spierbundel. Hij moest geopereerd worden aan zijn arm en moest zes dagen in het ziekenhuis blijven.Uit een onderzoek van de Engelse arbeidsinspectie (Health and Safety Executive (HSE)) bleek dat het bedrijf geen beveiliging voor de persrollen had aangebracht om toegang tot de rollen te voorkomen. Het productiebedrijf kreeg een boete van £ 80.000 en moest de kosten (£ 5.314,08) van de rechtszaak betalen. De HSE-inspecteur zei na de zaak: “Toegang tot lopende rollen is een veel voorkomende oorzaak van letsel Dit incident had voorkomen kunnen worden als het bedrijf de juiste beveiligingsvoorzieningen op de machine had geïnstalleerd.”Bron: HSE