Wat importeert Nederland vooral uit China?

Hightech is verreweg het belangrijkste importproduct uit China. De totale invoer hiervan bedroeg 15,2 miljard euro in 2019. Hierna volgt de import van machines en onderdelen (9,9 miljard euro). Naar aanleiding van de Corona-uitbraak publiceerde CBS onlangs een factsheet met cijfers over de Nederlandse goederenhandel met China.

Eerst wordt de positie van China in de totale Nederlandse goederen- en landbouwhandel beschreven, zowel voor de export naar China als de import uit het land. Vervolgens is er aandacht voor de ontwikkeling van de Nederlandse goederenhandel met China door de tijd. Ten slotte is er aandacht voor de belangrijkste goederen binnen de handel met China.