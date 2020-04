Europees toptalent AI- en Machine learning-onderzoek naar Nijmegen

Het European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (Ellis) opent verschillende nieuwe units, waaronder eentje aan de Radboud Universiteit. Binnen de unit wordt de komende jaren onderzoek gedaan naar machine learning en andere onderwerpen gerelateerd aan kunstmatige intelligentie. Het doel is om Europees toptalent in het vakgebied bij elkaar te brengen.

Het pan-Europese Ellis -initiatief richt zich op het behouden van AI-onderzoekers voor Europa. Veel Europese onderzoekers trekken de laatste jaren naar de VS en China om daar projecten op te zetten, maar met Ellis wordt er meer ruimte geboden voor onderscheidend lokaal onderzoek. Binnen de unit ondersteunt de Radboud Universiteit niet alleen bestaande AI-onderzoekers, maar wordt er tevens nieuw talent aangetrokken. Naast drie senioronderzoekers komt er ruimte voor vier extra promovendi. Daarnaast worden er nog acht nieuwe promovendi aangetrokken vanuit nationale en EU-brede subsidies.

Zij zullen allemaal onderzoek uitvoeren op het snijvlak van cognitieve systemen, machine learning en kunstmatige intelligentie. Marcel van Gerven, hoogleraar cognitieve neurowetenschappen, zal het onderzoek leiden. "We kijken naar intelligentie zoals we dat in de natuur vinden, zoals in ons brein, om zo betere kunstmatige intelligentie te ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van nieuwe, slimme algoritmes kunnen we inzichten uit de sociale wetenschappen en exacte wetenschappen combineren."

Dertig jaar AI-onderzoek

"Ellis is hét toonaangevende netwerk voor Europese AI-onderzoekers", zegt Tom Heskes, professor Data Science aan de Radboud Universiteit, betrokken bij de Radboud Ellis Unit. "Het richt zich met name op machine learning, en daarmee sluit het eigenlijk naadloos aan op het onderzoek dat wij hier doen. De Radboud Universiteit heeft een sterke traditie op het gebied van machine learning, onze onderzoekers zijn er al meer dan dertig jaar mee bezig. De deelname aan Ellis zorgt ervoor dat promovendi en staf met topinstituten verspreid door heel Europa kunnen samenwerken."

Radboud AI is een initiatief dat onderzoekers van alle zeven faculteiten van de Radboud Universiteit bij elkaar brengt. In totaal lopen er op de universiteit meer dan 170 wetenschappers rond die zich bezig houden met onderzoek rondom kunstmatige intelligentie. De universiteit focust op de menselijke kant van kunstmatige intelligentie, met veel aandacht voor toepassingen van AI waarbij de mens centraal staat.