Techniek Nederland is een reclameactie gestart om te zorgen dat hun achterban werk houdt ondanks de social distancing. Onder de noemer ‘Lieve, dappere Nederlander…’ worden we via de publieke zenders en BNR verleid om toch de deur open te doen voor de vakman.

‘Zorgen zijn in deze zware tijd begrijpelijk. Maar op de ondernemers en werknemers in de technieksector kun je altijd rekenen.' Die boodschap is de komende tijd te zien op NPO 1, 2 en 3 en te horen op de radiozenders van de publieke omroep. De radiocommercial is ook te beluisteren op BNR Nieuwsradio.

De campagne moet het maatschappelijk belang laten zien van techniek. "Juist nu, in moeilijke tijden, heeft de technieksector een essentiële rol. De zorg en transport hebben ons nodig om hun cruciale werk te kunnen doen. Dat geldt ook voor de talloze Nederlanders die nu thuis werken. Zij zijn afhankelijk van verwarming en een goede wifi-verbinding en van de smartphones en laptops van onze elektrotechnische detailhandel", aldus voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland.

Ster helpt

Techniek Nederland kan de commercial uitzenden omdat Ster brancheorganisaties gratis zendtijd aanbiedt om tijdens de coronacrisis met hun achterban en het Nederlandse publiek te communiceren.