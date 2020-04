3D geprint zuurstofmasker verandert standaardapparatuur in beademingstoestellen (video)

3D-printbedrijf Materialise heeft een apparaat ontwikkeld dat standaardapparatuur die in de meeste ziekenhuizen beschikbaar is, omzet in een beademingsmasker. Met deze geassembleerde maskers kunnen artsen de tijd verkorten die een patiënt aan een mechanisch beademingstoestel hangt, wat helpt om de druk op IC - en op leveranciers van beademingstoestellen - te verminderen.

Over de hele wereld zijn ziekenhuizen op zoek naar medische apparatuur die lucht kan leveren met toegevoegde zuurstof voor de behandeling van ernstig zieke coronaviruspatiënten. Op dit moment wordt deze behandeling uitgevoerd met behulp van mechanische ventilatoren, die slechts zeer beperkt beschikbaar zijn. Als gevolg hiervan onderzoeken artsen methoden om ‘positieve eindexpiratoire druk' (Engels: Peep) toe te passen zonder beademingstoestel.

Materialise heeft een oplossing ontwikkeld om zuurstof toe te dienen en een hoge positieve druk te creëren zonder het gebruik van een ventilator. Een 3D geprinte connector zet standaardapparatuur die al beschikbaar is in de meeste ziekenhuizen om in een niet-invasief Peep-masker (NIP) dat kan worden aangesloten op de zuurstoftoevoer. Deze oplossing maakt dat patiënten de mechanische beademingstoestellen korter nodig hebben, waardoor deze toestellen vrijgemaakt worden voor de meest kritieke patiënten. Door gebruik te maken van standaard medische apparatuur, waaronder een niet-invasief beademingsmasker (NIV), een filter en een Peep-klep, is de oplossing eenvoudig en vertrouwd om te gebruiken door medische professionals.

Gecertificeerde medische productie

Materialise heeft tientallen jaren ervaring in gecertificeerd medisch 3D-printen en is nu bezig met het versnellen van de reglementaire registraties die nodig zijn om de veiligheid van patiënten en zorgverleners te garanderen. Het bedrijf verwacht de Materialise NIP Connector midden april ruim beschikbaar te hebben in Europa en de Verenigde Staten.

Printpartners gezocht

Ondertussen is Materialise bezig met het opschalen van zijn productiecapaciteit om de oplossing breed en snel beschikbaar te maken voor ziekenhuizen die op zoek zijn naar een noodoplossing. De Materialise NIP Connectors zullen worden geproduceerd in de ISO 13485 gecertificeerde faciliteiten van het bedrijf in België en Plymouth, Michigan en on-site 3D-printfaciliteiten van kwaliteitspartners. Materialise is op zoek naar partners om deze oplossing voor zoveel mogelijk patiënten beschikbaar te maken.