K3D en Younes Chahid winnen Design for Additive Manufacturing Challenge

Tijdens de 8e editie van de Additive World Conference die vanwege Corona online plaatsvond, heeft de voorzitter van de jury, Ultimakers Steven van de Staak, de winnaars bekend gemaakt van de 2020 editie van de Additive World Design for Additive Manufacturing Challenge: K3D en Younes Chahid. De jury noemt de winnende ontwerpen, een ‘Laser Welding Head’ en een ‘Hip Implants Stem Design’, ‘inspirerende voorbeelden voor industriële toepassingen van 3D metaalprinten’.

Alle finalisten, drie in de studenten categorie en drie professionals hebben hun ontwerpen toegelicht in een korte videopresentatie voor de zeskoppige jury. Deze stemde unaniem voor de winnaars in beide categorieën. De Duitse SMS Group kreeg bovendien een eervolle vermelding.

In de studentencategorie ging de eerste prijs naar Younes Chahid van BiometicAM uit het Verenigd Koninkrijk met een herontwerp van de steel van een heupimplantaat. Dit relevante en heel functionele toepassing die het leven van de patiënt verbetert door verkorting van zowel de operatie-als de hersteltijd. De structuur is geoptimaliseerd met roosterstructuren in verschillende dichtheden voor een optimale ingroei van het botweefsel. Younes' ontwerp is alleen met metaalprinten te realiseren. Bovendien zijn er geen hulpstructuren nodig en is het efficiënt te nesten op een bouwplaat, hetgeen de implantaatkosten verlaagt en zorgt dat deze oplossing toegankelijk kan worden voor patiënten wereldwijd.

De prijs in de professionele categorie gaat opnieuw naar het Nederlandse K3D. De laserlas-kop die zij hebben ontwikkeld voor producent Hittech Bihca van precisieonderdelen, werd gepresenteerd door Technisch Directeur Jaap Bulsink. Ondanks de sterke concurrentie wist K3D te overtuigen met wederom een aansprekend herontwerp: verbeterde prestaties, functionele integratie, geïntegreerde koelkanalen, gewicht reductie en geoptimaliseerde lokale poreuze structuren. De jury vond de positieve business case aansprekend door zijn praktische toepassing in een industriële omgeving hetgeen niet vaak voor komt in ontwerpwedstrijden. Doordat het ontwerp alleen te maken is met additive manufacturing en ontworpen is zodat minimale nabewerking nodig is, is dit winnende ontwerp een schoolvoorbeeld van een ontwerp voor 3D printen.

De jury heeft Nina Uppenkamp, van de SMS Group in Duitsland een eervolle vermelding gegeven. Haar herontwerp van een ‘Media Block' met een aansprekende business case was ‘uitstekend uitgewerkt en uitgevoerd'. Dit verdeelstuk laat goed zien wat additive manufacturing biedt om zowel de functionaliteit als het gewicht te verbeteren. Aansprekend vond de jury bovendien dat ze in haar vlekkeloze en professionele presentatie liet zien dat ze zowel het originele- als het herontwerp functioneel heeft getest en vergeleken.

Alle finalisten krijgen een gratis softwarelicentie van Altair Inspire en Autodesk Netfabb. Als studentwinnaar heeft Younes Chahid daarnaast een Ultimaker 2+ printer gewonnen terwijl het team van K3D een Ultimaker S3 ontvangt. Beiden krijgen bovendien een 3D print starterspakket van MakerPoint.

