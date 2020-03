AR en VR zonder misselijkheid (video)

EPFL-startup Creal heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die levensechte details en diepte brengt in de virtuele wereld. Het beeldprojectiesysteem helpt de misselijkheid te voorkomen die de meeste gebruikers van bestaande technologieën ervaren.

De heilige graal voor zowel virtuele als augmented reality is om objecten en lichtomstandigheden precies zo te produceren als ze ook in de fysieke wereld zouden verschijnen, straal voor straal. Creal is een stap dichter bij dit doel gekomen met een innovatieve technologie. In plaats van twee platte beelden over elkaar heen te leggen om een kunstmatig 3D-effect te creëren, projecteert hun apparaat beelden op een vergelijkbare manier als een hologram en biedt het multidirectioneel licht dat bijna niet te onderscheiden is van echt.

Dat bestaande headsets bij sommige gebruikers misselijkheid veroorzaken, komt door de manier waarop ze virtuele objecten maken: het systeem stelt een vaste brandpuntsafstand in en het beeld krijgt diepte door een geprogrammeerd 3D-effect. Meer geavanceerde apparaten gebruiken eye-trackingtechnologie om de focus aan te passen. Maar zelfs deze methode omzeilt het accommodatieprobleem niet. Dit is het proces waarbij het oog zich aanpast aan de variërende afstand tot een object, zodat objecten dichterbij scherper lijken dan verre objecten. Dit fenomeen doet zich voor wanneer we proberen om met een oog op verschillende afstanden op een object te focussen: breng het dichterbij en de achtergrond wordt wazig, plaats het verder weg en de voorgrond verliest scherpte. In de echte wereld werkt accommodatie samen met convergentie: het proces waarbij onze ogen twee 2D-beelden over elkaar heen leggen om een 3D-beeld te creëren. Maar zodra we een headset opzetten, wordt de harmonie tussen deze twee processen verbroken. Het is deze disharmonie die ons misselijk maakt.

Oprichter en CEO Tomas Sluka van Creal heeft een technologie ontwikkeld die de vermoeidheid van de ogen oplost die doorgaans door headsets wordt veroorzaakt. Zijn uitvinding verbetert het lichtveld, dat wordt beschouwd als een ontbrekende sleutel tot comfortabele slimme brillen, drastisch omdat de hoeveelheid licht die in alle richtingen beweegt - inclusief gereflecteerd licht - essentieel is om een realistisch lichteffect te produceren. De nieuwe technologie genereert een soort vereenvoudigd hologram dat levensechte details en diepte brengt in virtuele scènes, waarbij het licht en de kleur van elke pixel veranderen afhankelijk van de kijkhoek. Deze doorbraak lost de scheiding tussen accommodatie en convergentie op, waardoor het oog van de drager normaal kan functioneren en het gevoel van misselijkheid wordt geëlimineerd.

Sluka: "Onze lichtveldtechnologie ondersteunt honderden diepte-resoluties, van nul tot oneindig. De resoluties worden geleidelijk verdeeld, dichter bij het oog en minder verder weg. " De technologie is zelfs zo krachtig dat mensen die normaal een corrigerende bril dragen, de headset zonder hun bril kunnen gebruiken.