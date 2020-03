Stream een spaceshuttle

Goed nieuws voor wie de spaceshuttle Discovery altijd al eens van dichtbij heeft willen zien maar het National Air and Space Museum in Chantilly in Virginia wat te ver vindt. Je kan nu een 3D-model van de Discovery in hoge resolutie op je computerscherm streamen via de website van Cesium.

Cesium is een bedrijf dat kort door de bocht een gelijknamig platform op de markt brengt dat 3D-modellen en puntenwolken visualiseert in een 3D-omgeving. Met het online 3D-model viert Cesium de samenwerking die het is aangegaan met het ‘Smithsonian', een Amerikaans educatief en onderzoeksinstituut dat tevens 19 musea en de ‘National Zoo' omvat.



De Discovery is met een leeg gewicht van ongeveer 75 ton en een lengte iets meer dan 37 m een van de grootste objecten in de collectie van het Smithsonian. Via hun Open Access Initiative wil het Smithsonian een belangrijk deel van hun fysieke collectie digitaal beschikbaar stellen aan iedereen en iedereen mag daar vervolgens mee doen wat hij of zij wil. Voor de ‘digital natives' onder ons: aan alles hangt een ‘Creative Commons Zero'-licentie. Het gaat om ongeveer ongeveer 2,8 miljoen 2D- en 3D-beelden, metadata van openbare collecties en datasets van onderzoek door het instituut.