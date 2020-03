10 miljoen voor scale-ups in zorgtechnologie

Axivate Capital, opgericht door Bas Rasker (Eliza was here, Zoover.com en Weeronline.nl) en Andreas Ezinga (KPMG, Plain Vanilla Investments, Ballorig), stelt per direct 10 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in zorgtechnologie.

Het bedrijf zal investeringen van 0,5 tot 2,5 miljoen euro doen in ontwikkelingen die bijdragen aan de ontwikkeling van value based healthcare. Hiervoor verkrijgt Axivate Health een substantieel minderheids- of meerderheidsbelang. Axivate biedt ook actieve ondersteuning van een van de aandeelhouders. "Dat betekent dat we samen de business opschalen en professionaliseren om uit te groeien tot een toonaangevende speler in de markt", zegt Rutger van Zuidam, die samen met Axivate zijn bedrijf Qualizorg verkocht en inmiddels als Axivate-partner optreedt als investment partner Health.

Snelgroeiende scale-ups

Axivate Health richt zich op bedrijven die actief zijn in digital health en/of IT, AI en medtech-oplossingen voor patiënten en professionals. De investeerder focust zich op snelgroeiende scale-ups met een schaalbaar businessmodel en internationale groeipotentie en een sterk managementteam. "Als we investeren, zien we potentieel om nog meer uit de onderneming te halen. En dan wil je wat elke ondernemer wil: aan de slag", zegt Axivate-oprichter Bas Rasker. "Ik vraag de eigenaar de motor te starten en full speed ahead te gaan. Axivate neemt plaats achterin de auto. We overleggen, we praten, we slaan rechts- of linksaf. We zijn samen op pad. Soms letterlijk."