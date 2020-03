Hoogconjunctuur installatiebranche slaat binnen een week om in crisis

De coronacrisis hakt erin bij installatiebedrijven en technisch dienstverleners. Ondernemersorganisatie Techniek Nederland hield een enquête onder haar leden en de cijfers schetsen een grimmig beeld. Maar liefst 62% van de respondenten verwacht tussen nu en twee weken werktijdverkorting aan te moeten vragen. Eén op de drie deelnemende ondernemers verwacht dat de omzet over maart en april minimaal een derde lager zal zijn dan een jaar geleden.

De coronacrisis raakt alle marktsegmenten (gebouwde omgeving, infra, industrie) van de technieksector. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: "Vooral bij installateurs die technische systemen plaatsen en onderhouden bij bedrijven is de nood nu al écht aan de man. Van de ene op de andere dag loopt de omzet daar dramatisch terug. Maar ook onze technisch dienstverleners in de infra, industrie en bij consumenten zitten in de problemen."

De hoogconjunctuur in de installatiebranche is dus in enkele dagen tijd omgeslagen in een crisis. De uitkomsten van de enquête lijken erop te wijzen dat 3.100 van de ruim 5.000 aangesloten installatiebedrijven werktijdverkorting zullen aanvragen. Een aanzienlijk deel van de ondernemers (20%) verwacht zelfs dat werktijdverkorting nodig zal zijn voor méér dan de helft van de werknemers.

Terpstra doet een beroep op opdrachtgevers om facturen sneller te betalen om daarmee de impact van de crisis nog enigszins te beperken.

Deel terugval onnodig

Bijna alle ondernemers (90%) die aan het onderzoek deelnamen, zeggen dat de snelle verslechtering van de marktsituatie wordt veroorzaakt doordat zij geen werkzaamheden meer bij klanten mogen of kunnen uitvoeren. Techniek Nederland vindt dat opdrachtgevers werk dat veilig kan plaatsvinden zoveel mogelijk moeten laten doorgaan. Terpstra: "Uiteraard staat de veiligheid en gezondheid van onze klanten en van onze medewerkers altijd op één. Maar als we volgens de richtlijnen van het RIVM en de overheid kunnen doorwerken, moeten we het ook dóén. Anders lopen de sector en de economie onnodig veel schade op."

Stilgevallen leveringen

Voor bijna de helft van de respondenten is het gebrek aan apparatuur of materialen, door stilgevallen leveringen, een knelpunt. Ook ernstige liquiditeitsproblemen, het wegvallen van de werkvoorraad en werknemers die niet naar klanten toe willen, zijn oorzaken van de teruglopende omzet. Ondertussen neemt het ziekteverzuim toe; één op de drie bedrijven heeft te maken met meer dan 10% zieke werknemers.

Veel belangstelling voor de uitstelregeling van de Belastingdienst

Eén van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers door de crisis te helpen bestaat uit een regeling om uitstel te krijgen bij de Belastingdienst. Van de deelnemers aan het onderzoek verwacht 40% gebruik te gaan maken van die mogelijkheid.