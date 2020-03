Van snorkel naar medisch masker met een 3D-print

Ziekenhuizen wereldwijd worstelen om aan voldoende medische apparatuur te komen. In Nederland doet het tekort aan mondkapjes zich al voelen; Italië heeft zelfs al niet meer voldoende Venturi-kleppen voor het aansluiten van beademingsapparatuur. Daar zijn echter al diverse voorbeelden ontwikkeld van 3D te printen hulpstukken. De onderdelen kunnen worden geprint door 3D-print hubs, experts en ontwerpers van Ultimaker, dat ziekenhuizen wil helpen die onderdelen nodig hebben voor hun Corona-patiënten.

Kleppen voor beademing

In Italië zijn vorige week al kleppen geprint voor beademingsapparatuur. Deze kleppen moeten regelmatig worden vervangen en er ontstond een tekort. Eerst schoot het bedrijf Isinnova te hulp door het onderdeel na te tekenen en te printen met FDM (fused deposition modeling). Dit ging echter niet snel genoeg, waarop het het bedrijf Lonati het stokje overnam en de klep in grote aantallen maakte met behulp van selective laser sintering (SLS).

Mondkapjes

Ook heeft iemand al en gratis ontwerp voor een 3D te printen mondkapje online gezet.

Volgelaatsmasker

Lonati heeft inmiddels, op aanraden van een arts uit het ziekenhuis waar de beademingsonderdelen naar toe gingen, ook een manier gevonden om een standaard snorkelmasker om te zetten in een volgelaatsmasker voor medici:

[lees verder na de video]

Ultimaker heeft de volgende initiatieven gelanceerd op Ultimaker.com :

1. Connect and Print: Ziekenhuizen die te kampen hebben met acute tekorten aan kritieke onderdelen en die reeds goedgekeurde 3D-printontwerpen en materiaalspecificaties hebben, kunnen rechtstreeks contact opnemen met 3D-printexperts in de buurt om hun 3D-printverzoeken te sturen om te printen. Ultimaker stelt ook eigen 3D-printcapaciteit beschikbaar. Een continu bijgewerkte kaart laat zien welke 3D-printhubs in de buurt beschikbaar zijn.

2. Ontwerpen, controleren en afdrukken: als een ziekenhuis hulp nodig heeft bij het ontwerpen van onderdelen en gereedschappen die opraken en die nu beperkt leverbaar zijn, stelt Ultimaker een team van ontwerpers en applicatie-ingenieurs beschikbaar om te ondersteunen bij het ontwerpen en creëren van het gewenste onderdeel. Dit onderdeel wordt geprint door de dichtstbijzijnde 3D-printhub en zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gestuurd. Na testen en goedkeuring van het ziekenhuis is het onderdeel beschikbaar voor verdere 3D geprinte productie.

"Onderdelen van ziekenhuisapparatuur kunnen bijvoorbeeld breken of in ziekenhuizen kunnen bepaalde gereedschappen opraken", zegt Siert Wijnia, medeoprichter van Ultimaker. "We zijn er trots op dat de 3D-printgemeenschap samenkomt om onmiddellijk goedgekeurde ontwerpen te printen van objecten die ziekenhuizen nu nodig hebben. We hopen dat deze initiatieven alle ziekenhuizen zullen helpen begrijpen waar 3D-printers, kennis en materialen beschikbaar zijn. "

CEO Jos Burger: "We vragen alle 3D-printhubs die zijn uitgerust met Ultimaker 3D-printers om zichzelf zichtbaar te maken via Ultimaker.com om de productie van goedgekeurde 3D-geprinte onderdelen te versnellen, waar ze nodig zijn, wanneer ze nodig zijn."