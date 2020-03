VDL Nedcar legt productie plat – net als de rest van autobouwend Europa

VDL Nedcar heeft zojuist besloten om de productie in Born gecontroleerd af te bouwen. De fabriek, waar BMW’s en Mini’s worden gemaakt, is waarschijnlijk vanaf maandag dicht. “En hopelijk over 4 weken weer open”, aldus hoofd communicatie Miel Timmers.

De vestiging in Born is één van de 104 VDL-fabrieken en vooralsnog de enige die dicht gaat. De reden is dat het bedrijf, hoewel het onafhankelijk is, slechts één opdrachtgever heeft, namelijk BMW. En aangezien BMW in verband met het Coronavirus stopt met produceren, krijgt VDL geen onderdelen meer.

"Wij hebben al maatregelen genomen om onze fabrieken veilig open te kunnen houden", aldus Timmers. "Dus van ons had het niet gehoeven, Maar zonder onderdelen kun je niet verder."

Bij alle VDL bedrijven zijn in verband met de Corona-uitbraak de kantines gesloten, wordt extra gedesinfecteerd, wordt gezorgd dat ploegen elkaar niet treffen bij de wisseling en worden medewerkers gevraagd om 1,5 meter afstand van elkaar te houden en elkaars gereedschappen niet te gebruiken.

VDL heeft wereldwijd 16.000 medewerkers. Daarvan werken er 14.000 in Nederland en 5000 in Born.

Stagnerende verkoop



Vergeleken met andere Europese autofabrieken heeft VDL Borne het overigens nog lang volgehouden om te blijven produceren. Moederbedrijf PSA van Peugeot, Opel en Citroën sloot eerder deze week al al zijn Europese autofabrieken. Het gaat om 15 fabrieken in Frankrijk, Spanje, Duitsland, Polen, Groot-Brittannië, Slowakije en Portugal. Dit bedrijf heeft ook last van gebrek aan onderdelen. Bovendien zijn er veel besmettingen in de buurt van sommige fabrieken en, zo claimt het bedrijf, ‘de autoverkoop is ingestort'.

Ook Ferrari, Lamborghini en Fiat sloten hun deuren, net als Toyota, Daimler, Volvo, Ford, en Mercedes-Benz. Volkswagen sluit aanstaande vrijdag, Audi maandag, DAF Westerlo morgen en Eindhoven per 23 maart.