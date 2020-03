Gezondere oceanen dankzij scheepspoetsrobot (video)

De HullSkater is een robot die de buitenkant van grote schepen schoonhoudt en zo aangroei van kokkels en andere zeedieren voorkomt. Dit zorgt dat de schepen zuiniger zijn in gebruik en voorkomt dat zeedieren zich verplaatsen naar nieuwe gebieden.

De HullSkater is ontwikkeld door leverancier Jotun van maritieme coatings, met Semcon als technologiepartner. Het op afstand bediende robotvoertuig onderzoekt het onderwatergedeelte van de romp en verwijdert de gedetecteerde biofilm. Dit kan de CO2-uitstoot van een bulkschip dat volgens het marktgemiddelde presteert volgens Jotun met 22.000 ton (12,5%) verminderen over een periode van 5 jaar. De totale potentiële besparing van brandstofkosten bedraagt 4 miljoen dollar.

Robotica voor onder water

De HullSkater blijft altijd aan boord en komt in actie wanneer het schip stil ligt. Hij zit verticaal of soms zelfs ondersteboven op de romp, gebruikmakend van de kracht van zijn magnetische wielen, die alle zijn uitgerust met elektromotoren voor aandrijving en besturing. Het voertuig beschikt over diverse camera's en sensoren die de operator voorzien van navigatiegegevens en informatie over de vervuiling van de scheepsromp. De gemotoriseerde borstel houdt de romp vrij van vuil. Het voertuig is via een controleleiding verbonden met het controlecentrum van de operator en kan op afstand worden bediend vanaf elke plaats ter wereld waar 4G-dekking is. De inspectie en reiniging van een romp duren normaal 2 tot 8 uur, afhankelijk van de grootte en de omstandigheden.

Semcon is verantwoordelijk voor haalbaarheids- en conceptstudies, mechanisch ontwerp, structurele en dynamische analyse, ontwerp van stuursystemen, ontwikkeling van software en elektronica, en productie en tests van prototypes.