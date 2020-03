Business Software Event 2020 helpt maakindustrie bij digitale transformatie

Het Business Software Event voor de klantorder- en voorraadgestuurde industrie heeft als thema ‘Boost your business with connected software & smart data’. Centraal staat de noodzaak van voortgaande ketenintegratie en procesverbetering met behulp van ict. Het event vindt plaats op 16 juni in Veldhoven.

"Uiteraard komen trends als smart industry, internet of things, big data, cloud en software-as-a-service aan bod, maar de focus ligt op de basics", zegt eventmanager Timo van Leent van organisator Mikrocentrum. "We informeren maakbedrijven graag over de laatste innovaties en bieden tools om zelf aan de slag te gaan met digitalisering. Bij de juiste aanpak is er een enorme winst te halen."

De volgende sprekers zijn al bekend:

Biba Visnjicki - Managing Director, Fraunhofer Project Center @University of Twente

Lezing: Industry 4.0: Digital transformation for connected, agile manufacturing.

Lezing: Industry 4.0: Digital transformation for connected, agile manufacturing. Patrick Fokke - Directeur, Siemens Digital Industries Software

Lezing: "Smart Machine Industry - waar staan we nu?" Fokke's presentatie is gebaseerd op afgenomen onafhankelijk marktonderzoek

Lezing: "Smart Machine Industry - waar staan we nu?" Fokke's presentatie is gebaseerd op afgenomen onafhankelijk marktonderzoek Carine Lucas - Senior expert digital, Agora

Lucas geeft inzage in de Belgische maakindustrie. Haar lezing gaat niet zo zeer over de technologie maar juist over de mindset. Dit vormt de grootste uitdaging bij de digitale transformatie

Expo met 40 bedrijven

Het Business Software Event 2020 richt zich op de maak- en assemblage-industrie in Nederland en België: klantorder- en voorraadgestuurde bedrijven in onder meer de automotive, elektronica, machine- en apparatenbouw, metaalbewerking, rubber- en kunststofverwerking en scheepsbouw. Het event bestrijkt een breed scala aan bedrijfsprocessen en de bijbehorende software: van CAD, CAM, PDM en PLM tot en met ERP en MES, inclusief overkoepelende processen als integratie, kwaliteitsmanagement, productconfiguraties en business intelligence. Vanzelfsprekend ontbreekt het niet aan trends zoals: big data, service management en apps.

Meer informatie