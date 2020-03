Zeven klimaattechnologieën in nieuwbouw ROVC vormen lesmateriaal voor cursisten

In het nieuwe TechCenter van ROVC, dat trainingen en opleidingen verzorgt voor technici, worden zeven klimaattechnologieën geïntegreerd. Dit zijn bijvoorbeeld een WKO-systeem, een lucht-water warmtepomp en een VRF-systeem. De systemen zelf en de informatie uit deze systemen maken onderdeel uit van het praktijkgedeelte van de cursussen op het gebied van installatie.

De energietransitie heeft ervoor gezorgd dat de installatiebranche een enorme groei doormaakt en dat er een grote behoefte is aan cursussen en opleidingen op het gebied van klimaattechnologieën. Deze staan centraal in de nieuwbouw. Directeur John Huizing: "Cursisten komen overal in het pand in aanraking met de technieken. Er is bijvoorbeeld een route over het dak waar het VRF-systeem staat en cursisten kunnen het WKO-systeem bewonderen. Met dit systeem slaan we, op honderden meter onder de grond, warmte en kou op."

Koppeling BIM-data en GBS-systeem

Het pand levert ook input voor de cursussen. BIM, het 3D Bouw Informatie Model, biedt virtueel inzicht in het gebouw met al haar techniek, tot in de fijnste details. Dit model is gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem (GBS). Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld de energieprestatie of de luchtbehandeling van het pand virtueel na te bootsen, maar ook het werkelijke verbruik op dat specifieke moment te tonen. In de praktijklessen gaan technici hiermee aan de slag.

Architect Hugo Lenselink: "Het gebouw is volledig afgestemd op de onderwijsvisie. Bij het ontwerp hebben we continu de vraag in ons achterhoofd gehouden: ‘Hoe ervaart de cursist het gebouw en wat heeft hij nodig om optimaal te studeren?'. Door technieken achter glas te tonen, in plaats van te verstoppen in een aparte technische ruimte, komen theorie en techniek in dit pand bij elkaar."