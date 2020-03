Apparaatje vangt microplastics van autobanden

Een groep studenten van het Imperial College uit Londen heeft een apparaat uitgevonden waarmee microplastics van autobanden worden opgevangen, zodat deze niet op de weg terecht komen. Je kan er onder meer nieuwe banden van maken.

Elke keer dat een auto remt, gas geeft of een bocht neemt slijten banden af. De deeltjes die afslijten komen vervolgens in de lucht en waterwegen terecht. Bandenslijtage is na plastic voor eenmalig gebruik de grootste microplasticvervuiler in onze oceaan.

Start-up The Tyre Collective heeft hiervoor een oplossing gevonden, door de vervuiling bij de bron aan te pakken. Het apparaat dat zij ontwikkelden wordt tegen de band geplaatst en vangt de microplastics op tijdens het rijden. Hiervoor maakt het gebruik van elektrostatica. Volgens de studenten zou het prototype zestig procent van de microplastics opvangen, dat wil zeggen, onder een gecontroleerde omgeving op hun testopstelling.De opgevangen deeltjes kunnen vervolgens worden hergebruikt in nieuwe banden of materialen als inkt. Zo zijn de visitekaartjes van The Tyre Collective gedrukt met inkt gemaakt van de microplastics van banden.

Het Tyre Collective is samengesteld uit studenten van het Innovation Design Engineering MSc-programma, dat gezamenlijk wordt aangeboden door het Imperial College London en het Royal College of Art: Siobhan Anderson, Hanson Cheng, M Deepak Mallya en Hugo Richardson. Het team wordt begeleid door Robert Shorten, hoogleraar Cyber Physical Systems Design aan de Dyson School of Design Engineering.