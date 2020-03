Winnaars TechniShow Innovation Awards 2020 bekend

Hoewel de vakbeurs Technishow voorlopig is uitgesteld, zijn de winnaars van de bijbehorende Innovation Awards al wel bekend. Tijdens de Avond van de Maakindustrie werden uit veertien genomineerden drie winnaars bekend gemaakt.

In de categorie 'New Tech' mocht Romias de Award in ontvangst nemen. In de categorie 'Dutch Tech' ging Cellro er met de prijs vandoor. Daarnaast kon de jury de inzending van Metal Heaven erg waarderen en heeft speciaal voor deze innovatie een Smart Potential Award in het leven geroepen. Alle drie awardwinnaars werden door de jury geprezen door de manier waarop hun innovatie inzet op slimmer en efficiënter werken.

Met de TechniShow Innovation Awards beloont FPT-VIMAG innovaties die nieuw en onderscheidend zijn, maar daarnaast ook een economische en/of maatschappelijke impact hebben. Bovendien dragen de innovaties bij aan de ontwikkelingen rondom Smart Industry en maken zij slimmer en sneller ondernemen mogelijk. Dit jaar werd de Award uitgereikt voor de twee categorieën 'New Tech' en 'Dutch Tech'. De jury heeft bij de beoordeling de toepasbaarheid voor het mkb en de impact voor de industrie zwaar meegewogen.

Romias - New Tech Award

Voor de categorie New Tech waren in totaal tien inzendingen genomineerd. Uiteindelijk pakte Romias de winst met het OTTO Fleetmanager softwareplatform. OTTO Fleetmanager is een softwareplatform dat naadloos geïntegreerd kan worden met de OTTO motors Self Driving Vehicles (SDV's). Het platform zorgt voor een soepele integratie van SDV's, waardoor SDV's binnen een uur in bedrijf gebracht kunnen worden. Het instellen van de OTTO Fleetmanager wordt geheel gedaan met een grafische NUI (Natural User Interface) die beschikbaar is op alle web-enabled devices zoals desktop pc's, tablets en zelfs telefoons. Op de Fleetmanager kan direct een SDV worden bestuurd waarmee de omgeving gescand wordt. In real-time vormt de plattegrond zich op het scherm waarna de SDV in staat is om te navigeren.

'Dit is echt een Smart Industry voorbeeld dat data uit het proces verwerkt en daar op reageert. Bovendien is het laagdrempelig, goed toepasbaar in het mkb en snel te integreren op de werkvloer. Wat dat betreft past het bij het thema van TechniShow: 'The next step in Smart technology', aldus de jury.

Cellro - Dutch Tech Award

In de categorie New tech waren er in totaal vier inzendingen genomineerd. Na een lang jury-overleg is uiteindelijk de Xcelerate X20|R-C2|6S van Cellro als winnaar uit de bus gekomen. Met de X20|R-C2|6S heeft Cellro een oplossing ontwikkeld om producten in kleine series of enkelstuks geautomatiseerd aan zes zijdes te bewerken. De X20|R-C2|6S van Cellro bestaat uit de R-C2 unit van Gressel in combinatie met Xcelerate X20. Hierdoor worden drie functies, die normaalgesproken apart moeten worden uitgevoerd, in één oplossing gevangen, namelijk de productgripper, de pallet en de klem. De klem is met deze oplossing teruggebracht tot een betaalbare standaard klem. Daarnaast hebben de klemmen een verstelbereik van 60 mm, waardoor een verspaner met enkele klemmen al snel de gehele productie kan afdekken. Het wisselen van het ene product naar het andere duurt ongeveer 30 seconden. Het inspannen, centreren, cleanen, uitspannen en overnemen gebeurt door de robot in de tijd dat de machine aan het frezen is. De producten kunnen een afmeting hebben tot 250 x 150 x 150 mm. Verder is de X20|R-C2|6S voorzien van een product-overnamestation dat geïntegreerd is in de Xcelerate X20. Hiermee kan het te bewerken product geheel geautomatiseerd en met een hoge overnamenauwkeurigheid van de ene opspanning naar de andere opspanning worden verplaatst.

'Door het samenbrengen van verschillende elementen om tot een innovatieve automatiseringsoplossing te komen, heeft Cellro een laagdrempelige innovatie ontwikkeld voor het geautomatiseerd produceren van complexe werkstukken in kleine series of enkelstuks. De innovatie lost op een eenvoudige en flexibele manier een complex probleem op. Dat maakte de keus doorslaggevend', vertelt de jury.

Metal Heaven - Smart Potential Award

Speciaal voor de inzending van Metal Heaven heeft de jury van de TechniShow Innovation Awards een extra Award in het leven geroepen, de zogenaamde Smart Potential Award. 'De innovatie van Metal Heaven is nog niet helemaal marktrijp en nog in ontwikkeling. Maar omdat iedereen in de jury de inzending veelbelovend vindt, hebben we een Smart Potential Award in het leven geroepen. Zie het als een soort aanmoedigingsprijs', aldus de jury. Het Rhodium24 platform van Metal Heaven maakt het mogelijk om op basis van een aangeleverde 2D- of 3D-tekening (part of assembly) automatisch een offerte te maken. Dit gebeurt door middel van een applicatie die op basis van een abonnement in de cloud kan worden gebruikt. Met het Rhodium24 platform kunnen bedrijven dankzij de intelligente vorm- en bewerkingsherkenning razendsnel en effectief calculeren. Optioneel kunnen fabrieken ervoor kiezen om de applicatie ook te gebruiken als klant- cq verkoopportaal via hun eigen website.

Andere genomineerden

BMO Automation heeft met de Smart Centric E-Clamp een intelligente centrische, automatisch instelbare machineklem ontwikkeld voor het klemmen van meerdere productformaten in één continu proces. De SCE verlaagt de drempel tot automatiseren en maakt High Mix-High Volume belading bereikbaar.

GF Machining Solutions is dankzij de ISPS Spark Track genomineerd voor de New Tech Award. Spark Track meet, analyseert en bewaakt in real-time de vonkoverslag in het draadvonkproces met een dynamische electrode. Hierdoor wordt draadbreuk voorkomen en ontstaat er een betrouwbaar en nauwkeurig proces.

LVD Company maakt indruk met de Dyna-Cell met Easy-Form Laser. Dyna-Cell is een gerobotiseerde buigcel die sinds kort uitgerust kan worden met het adaptieve hoekmeetsysteem Easy-Form Laser van LVD. Dankzij de gepatenteerde grijper kan de cel met één grijper een grote variatie aan stukken buigen.

Metal Heaven heeft als innovatie Rhodium24 ingezonden. Met deze oplossing kan het offerte- en calculatieproces geautomatiseerd worden. De applicatie kan eventueel in de cloud worden gebruikt. Dankzij de intelligente vorm- en bewerkingsherkenning kan Rhodium24 snel en effectief calculeren.

Mitsubishi Electric Europe heeft de GX-F lasersnijmachine met kunstmatige intelligentie (AI) als innovatie ingestuurd. Door toepassing van optische en akoestische sensoren kan de lasersnijmachine onbemand en autonoom betrouwbaar snijden.

RoboJob heeft met de Tower Advanced een automatiseringsoplossing in handen waarmee enkelstuks en series door elkaar geproduceerd kunnen worden. Dit wordt mogelijk door het uitwisselen van pallets, maar ook door het uitwisselen van spanmiddelen.

Trumpf heeft met Active Speed Control een sensor ontwikkeld die rechtstreeks door de nozzle van de lasersnijmachine in de lasersnede kijkt. De innovatie controleert deze in real-time en regelt zelfstandig de voedingssnelheid van de lasersnijmachine. Dit resulteert in een hogere productiviteit.

Tuwi komt met de nieuwe k-lijn plaatwalsen van MG naar TechniShow en heeft deze dankzij de voordelen van vier rollen als innovatie ingestuurd. Met de vier rollen is het mogelijk om de rechte stukken aan de uiteinden van de plaat bij cilindrische producten tot een minimum te beperken.

Valk Welding kan met de Arc-Eye Adaptive lasercamera voor lasrobots niet alleen de lasnaad volgen, maar nu ook de naadvorm herkennen en het programma van de robot automatisch hierop aanpassen. Hierdoor ontstaat een intelligente machine die zelf problemen detecteert en oplost.

ConstruSteel kan met Advanced Scribing for Tekla bij staalbouwers de volgende stap realiseren in efficiëntie. De software zorgt vanuit het 3D CAD-model voor het geautomatiseerd markeren en graveren van stalen profielen en platen. CNC-machines die de markeringen aanbrengen worden direct aangestuurd door deze oplossing.

Kumatech introduceert drie verschillende, betaalbare AGV-voertuigen met een bijzonder vloernavigatiesysteem. Het vloernavigatiesysteem maakt foto's van de vloer en hier navigeert de AVG op. Daarmee is de AGV direct in gebruik te nemen, zonder continue WIFI, Lidar scanners of aanpassingen aan gebouwen.

Q-Fin kan metalen plaatmateriaal voorzien van een mooie richtingloze oppervlaktefinish en egale afronding, dankzij de nieuwe F600 SP4 finish-machine. De combinatie van een planetair borstelsysteem met vier linksom- en rechtsom draaiende koppen die tevens oscilleren, zorgen hiervoor.