Isolatie.com isoleert onbereikbare ruimtes met robot (video)

Het Brabantse isolatiebedrijf Isolatie.com heeft als eerste in de Benelux een kruipruimte onder een woning geïsoleerd met behulp van een isolatierobot. De robot wordt geïntroduceerd om woningen met een ontoegankelijke kruipruimte te kunnen voorzien van vloerisolatie.

Veel woningen hebben een ontoegankelijke of te lage kruipruimte, waar een isolateur met zijn apparatuur niet in past. Hier is vloerisolatie vanuit de kruipruimte niet aan te brengen. Met behulp van de isolatierobot kunnen deze ontoegankelijke kruipruimtes toch worden geïsoleerd.

De robot wordt door een kleine opening in de muur of vloer in de kruipruimte geplaatst, rijdt zijn route door de kruipruimte en spuit hierbij een HFK-vrij, water-gedragen isolatieschuim rechtstreeks tegen de houten of betonnen vloer. Sensoren en camera's registreren waar en hoeveel isolatiemateriaal aangebracht moet worden: