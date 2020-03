Tomaten proeven met de camera

Een van de belangrijkste eigenschappen van een verse tomaat is dat hij lekker smaakt. Maar hoe kwantificeer je smaak? Vooral veredelaars zijn in die vraag geïnteresseerd. De WUR onderzoekt of het mogelijk is met een camera de smaak op afstand in kaart te brengen.

Het project Fresh on Demand werkt aan kwaliteitsverbetering in de groente- en fruitketen, voor een betere aansluiting op de wensen van consumenten. Smaak is een belangrijke pijler. Om die te meten beschikken veredelaars over een smaakmodel, een smaakpanel en sensoren. Die kunnen bijvoorbeeld de hoeveelheid opgeloste suikers en het zuurgehalte in een tomaat meten. Probleem daarbij is dat de tomaat voor die sensoren vermalen moet worden. Zonde van de tomaat, maar vooral ook tijdrovend en arbeidsintensief.

De resultaten van twee methodes vergelijken

WUR onderzoekt nu of het mogelijk is om met non-destructieve sensoren de smaak van een tomaat te meten. Daarvoor worden twee methodes onderzocht: hyperspectrale camera's en spectrofotometers.

Scan non-destructieve methode

De resultaten van beide methodes worden vergeleken met de resultaten van destructieve sensoren en die van het smaakpanel. Daaruit blijkt wat het lichtspectrum van de tomaat kan vertellen over de smaak. Die kennis kan dan worden ingevoerd in het smaakmodel van WUR om in de toekomst de smaak eenvoudig te kunnen meten.