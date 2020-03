De inpakrobot van de toekomst is niet bang voor botsingen

In het onderzoeksproject I.AM worden drie scenario’s onderzocht voor de toepassing van impact-bewuste robots. Elk scenario is complexer dan het vorige. In scenario 1 wordt een pakje op een lopende band geworpen (TOSS). In scenario 2 wordt een pakje in een krat geplaatst (BOX). In scenario 3 wordt een zwaar pakje van een pallet gehaald (GRAB). Illustratie: http://www.visueeltjes.nl

Inpakrobots kunnen niet voorspellen wat het effect is van een botsing, waardoor ze pakjes niet in een snelle, vloeiende beweging op een lopende band of in een krat of doos kunnen plaatsen. Om logistieke robots slimmer te maken, starten de TU’s in Eindhoven, München en Lausanne, het Franse onderzoeksinstituut CRNS en de bedrijven Vanderlande, Smart Robotics, Franka Emika en Algoryx een vierjarig onderzoeksproject naar impact-bewuste robotmanipulatie.

De EU ondersteunt het Impact Aware Manipulation-project (I.AM) met een subsidie van 4,4 miljoen euro.

Omdat robots het effect van botsingen niet kunnen voorspellen, stoppen hun armen vlak voordat ze een pakje oppakken of neerzetten. Zo voorkomen ze dat het item te hard botst. Bij het plaatsen van artikelen in een krat of doos, zijn mensen niet alleen sneller dan robots, ze zijn ook veel beter in staat om de krat of doos zo efficiënt en snel mogelijk te vullen. Ook het zogenaamde depalletiseren kan wel met automatische systemen, maar die zijn erg duur en nemen veel ruimte in. Ook hier zou een robot die impact-bewust is, een uitkomst zijn.

Impact-bewuste Lerende robots

De onderzoekers gaan kijken hoe ze logistieke robots impact-bewust kunnen maken. De bedoeling is dat de robots betrouwbaar kunnen voorspellen wat het effect is van een harde of zachte botsing met de omgeving of met andere objecten, zodat ze die botsing kunnen uitbuiten om items sneller op te pakken en neer te zetten.

Ze gaan hiertoe modellen ontwerpen die kunnen voorspellen wat er gebeurt als de robot, het pakje of de lopende band tegen elkaar botsen; AI gebruiken die de robot leert snel te bewegen zonder schade te veroorzaken; en sensoren ontwikkelen die de robot ‘oren en ogen geeft' zodat hij weet wat er gebeurt als er een botsing optreedt. De nieuwe technologie zal worden ingebouwd in bestaande robots, zodat deze snel kan worden uitgerold.