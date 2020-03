TT-Engineering nieuwe eigenaar Advanced Mechanical Engineers

TT-Engineering heeft Advanced Mechanical Engineers (AME) overgenomen. AME behoudt zijn naam en identiteit en zal naast TT-Engineering blijven opereren.

TT-Engineering is gespecialiseerd in mechanical engineering. AME is centraal gelegen in de driehoek 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Breda. In deze regio zijn veel industriële bedrijven gevestigd. Vanuit de vestigingen in Zwolle, Enschede en Arnhem deed TT-Engineering al enige zaken in deze regio, maar vanuit AME kan het die veel directer bedienen.

De combinatie betekent tevens dat er een kruisbestuiving van kennis kan ontstaan en dat grotere projecten opgepakt kunnen worden. Waar TT-Engineering veel ervaring heeft in de machinebouw, automotive en aerospace heeft AME veel ervaring in de foodsector en verpakkingsindustrie.

De nieuwe schaalgrootte vergoot eveneens de mogelijkheden om gezamenlijk te voorzien in opleidingen en cursussen voor de engineers.