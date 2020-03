Blusrobot verspuit meer, verder en veiliger (video)

De brandweer in de regio Haaglanden beschikt sinds kort over een indrukwekkend nieuw staaltje techniek in de vorm van een blusrobot. De robot wordt ingezet als het voor brandweermannen te gevaarlijk wordt, bijvoorbeeld bij instortingsgevaar. Officieel is hij pas sinds vorige week operationeel, maar in werkelijkheid heeft hij zijn eerste ‘blusklus’ er al op zitten. Bij de grote brand in Nieuwjaarsnacht in Zoetermeer.

De op afstand bestuurbare blusrobot staat op rupsbanden en kan tillen, blussen en ventileren. Waar een regulier waterkanon tussen de 1500 en 2000 liter water over 25 meter kan spuiten, spuit de LUF60 3000 liter per minuut over 50 meter. Hij heeft drie aansluitingen voor waterslangen, een waterkanon en honderden spuitmondjes die een gordijn van waternevel kunnen optrekken.

In Nieuwjaarsnacht werd hij ingezet bij een grote brand bij Koot Recycling in Zoetermeer. Volgens de brandweer waren daar ‘behoorlijke explosies' te horen en werd er gemeld dat er een dieseltank in het pand stond. De robot heeft waternevel verspoten tussen twee loodsen, waardoor de brand niet kon overslaan.