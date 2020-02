Help zwarte gaten ontdekken in het Lofar Radio Galaxy Zoo-project

Wetenschappers van Astromn en de universiteit Leiden zoeken hulp om de oorsprong te vinden van honderdduizenden sterrenstelsels die zijn ontdekt door radiotelescoop Lofar.

Het project Lofar Radio Galaxy Zoo geeft iedereen met internet de mogelijkheid om mee te doen aan de zoektocht om uit te vinden waar de zwarte gaten in het midden van deze sterrenstelsels zich bevinden.

Astronomen gebruiken radiotelescopen om beelden van de radio hemel te maken, net als optische telescopen kaarten maken van sterren en sterrenstelsels. Het beeld verschilt echter sterk. In de radiohemel worden sterren en sterrenstelsels niet direct gezien. In plaats daarvan worden complexe structuren die in verband staan met massieve zwarte gaten in de centra van sterrenstelsels gedetecteerd. Het meeste stof en gas rond een superzwaar zwart gat wordt verbruikt door het zwarte gat, maar een deel van het materiaal zal ontsnappen en wordt in de diepe ruimte uitgeworpen. Dit materiaal vormt grote pluimen van extreem heet gas, het is dit gas dat grote structuren vormt die worden waargenomen door radiotelescopen.

De Low Frequency Array-telescoop (Lofar) heeft inmiddels 4 miljoen radiobronnen ontdekt. Een paar honderdduizend hiervan hebben zeer gecompliceerde structuren, soms zo ingewikkeld dat het moeilijk is om te bepalen welke sterrenstelsels bij welke radiobronnen horen.

Terwijl het International Lofar Team bestaat uit meer dan 200 sterrenkundigen uit 18 landen, is het te klein voor deze taak. Daarom vragen de astronomen het publiek om hiermee te helpen, door te kijken naar afbeeldingen van Lofar en afbeeldingen van sterrenstelsels en vervolgens te identificeren welke radiobron bij welk sterrenstelsel hoort. Dit zal de onderzoekers helpen begrijpen hoe radiobronnen worden gevormd, hoe zwarte gaten evolueren en hoe enorme hoeveelheden materiaal met zo'n ongekende hoeveelheid energie in de diepe ruimte kunnen worden uitgestoten.