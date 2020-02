Kleine radiozender voor elektronische pil

Imec presenteert een kleine radiozender voor elektronische pillen. Dit is een stap op weg naar een autonome inslikbare sensor die de gezondheid binnenin het lichaam kan meten en live de gemeten gegevens kan doorsturen voor analyse en interpretatie buiten het lichaam.

Spijsverteringsprocessen en gastro-intestinale aandoeningen zijn niet eenvoudig waar te nemen. Momenteel steunt de geneeskunde voornamelijk op endoscopische inspectie en analyse van stoelgang. Maar dat is oncomfortabel en je krijgt daarmee slechts een momentopname. Elektronische sensoren die klein genoeg zijn om in te slikken en die gedurende langere tijd informatie kunnen verzamelen binnenin de darmen, zouden een grote verbetering zijn. Niet alleen op het vlak van comfort, maar ook wat betreft kwaliteit doordat ze gedurende langere periode inwendige processen kunnen monitoren. Bovendien kan zo'n elektronische pil zorgen dat een patiënt niet naar het ziekenhuis hoeft maar gewoon in zijn dagelijks leven kan gemonitord worden waarbij de meetgegevens rechtstreeks naar de arts gestuurd worden.

Tot 30 keer kleiner dan huidige zenders

Een radiozender is een van de bouwblokken in een elektronische pil. Die zender moet klein zijn, weinig energie gebruiken en veel gegevens van hoge kwaliteit live kunnen doorsturen, door het lichaam naar buiten. Imecs nieuwe radiozender communiceert over de standaard frequentiebanden voor communicatie van medische data en is geoptimaliseerd voor communicatie door verschillende lagen lichaamsweefsel. De module, die bestaat uit een zender en een antenne, meet bovendien slechts 3,5 bij 15 mm. De onderzoekers proberen de zender nog verder te verkleinen, maar nu al is hij 30 keer kleiner dan de huidige zenders voor medische communicatie.

"Doordat elektronica steeds kleiner en krachtiger wordt, worden slimme, kleine, lichtgewicht, autonome sensoren mogelijk. Maar aan de ontwikkeling van inslikbare sensoren zijn ook diverse uitdagingen verbonden," zegt Chris Van Hoof, vice president connected health bij imec. "Imec's leidende rol in microchiptechnologie-ontwikkeling en onze uitgebreide expertise in software en ICT, maakt dat we zeer goed geplaatst zijn om de verschillende bouwblokken voor slimme medische implantaten te ontwikkelen, zoals deze nieuwe radio, maar ook de sensoren, de energiebron, de biocompatibiliteit van de elektronica, en de dataverwerking van de gemeten gegevens. Onze activiteiten gaan van fundamenteel onderzoek tot zelfs de klinische validatie van prototypes."