Defecten in 2D nanomaterialen manipuleren voor betere nano-elektronica

Professor Ageeth Bol van de TU/e ( Technische Natuurkunde) krijgt een NWO-Vici-beurs om nieuwe methodes te ontwikkelen voor de productie van twee-dimensionale overgangsmetaal dichalcogeniden (2D-TMD's). Dit is cruciaal voor onder meer nano-elektronica.

Het huidige productieproces voor 2D-TMD's biedt onvoldoende controle over de zogenaamde roosterdefecten in deze materialen. Voor de nano-elektronica zijn perfecte 2D-TMD's zonder defecten cruciaal, terwijl het voor toepassing in katalytische reacties in verband met energieopslag juist wenselijk is om defecten op specifieke locaties in de materialen te hebben. "Deze beurs gaat helpen om defecten in 2D-TMD's te regelen met behulp van atoomlaagdepositie", zegt Bol. "We willen de aanwezigheid of concentratie van defecten in 2D-TMD's nauwkeurig kunnen manipuleren. Dit zal helpen om het volledige potentieel van deze materialen te realiseren voor gebruik in de nano-elektronica, waar defecten afwezig moeten zijn, en als katalysator in de elektrochemische productie van H2 voor brandstofcellen, waar defecten van vitaal belang zijn".

Vici

NWO maakte de jaarlijkse toekenning van de Vici-subsidies bekend op donderdag 20 februari. Van de 242 aanvragers ontvingen 32 academici elk een subsidie van 1,5 miljoen euro. De 'Vici's' zijn gericht op gevorderde academici, om hen te helpen hun eigen onderzoeksgroepen op te bouwen.