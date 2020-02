Argonmotoren: een gesloten stikstofvrij verbrandingssysteem

Jeroen van Oijen en zijn team van de faculteit Werktuigbouwkunde aan de TU/e werken aan een revolutionaire verbrandingsmotor die hernieuwbare brandstoffen omzet in schone energie. De motor is gebaseerd op een nieuwe techniek, de Argon Power Cycle (APC), die in plaats van lucht argon gebruikt om de brandstof te verbranden.

Argon is ruim voorradig en goedkoop en heeft een veel hoger rendement dan lucht. Bovendien produceert het volgens de onderzoekers geen stikstofoxide-emissies.