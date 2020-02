Wat vliegt beter, een motorfiets of een ei?

Een vliegende motorfiets, een eitje, een lucht-Segway en een matras met vinnen. Zo zien de concurrenten eruit van het Delftse Silverwing, dat zelf met een soort walvis-met-grote-rotoren het luchtruim in gaat. Welk van deze futuristische eenpersoons luchtvoertuigen gaat de Boeing GoFly-competitie winnen? Op schrikkeldag zullen we het weten.

Op zaterdag 29 februari is de finale van Boeings GoFly-competitie, waaraan onder meer het Nederlandse Silverwing meedoet.

Silverwing vliegt rond met een walvis

De 5 finalisten hebben in eerdere rondes al 845 teams uit 103 landen verslagen. De maximaal 2,5 meter lange voertuigen moeten verticaal moeten kunnen opstijgen en landen, waartussen ze ongeveer 30 kilometer (20 mijl) veilig moeten kunnen vliegen met een snelheid van ten minste 55 kilometer per uur en een payload van 90 kilogram (piloot + uitrusting). Het geluidsniveau mag de 87 decibel niet overschrijden. Het maakt niet uit of ze batterijen, benzine of kerosine gebruiken. En verder is de sky the limit.



De Russen en Letten van team Aeroxo hebben de vereisten omgezet in een vliegende motorfiets. Hun ERA Aviabike heeft een tiltrotor en voldoet verder aan alle basiseisen. Zie hieronder hun droom (links) en rechts het apparaat waarmee ze zaterdag daadwerkelijk zullen opstijgen:

Team Texas A&M Harmony is de bedenker van Aria, het vliegende eitje. Het team omschrijft hun vervoermiddel als ‘een compact, technisch goed maakbaar rotorvliegtuig dat is ontworpen om geluid te minimaliseren en de efficiëntie, veiligheid, betrouwbaarheid en vliegervaring te maximaliseren'. Zo vloog hun schaalmodel in maart 2019:

Airboard 2.0 van DragonAir Aviation ziet er tot nu toe het kansrijkst uit. De volledig elektrische, sterke, zelfstabiliserende multi-copter vliegt als een zonnetje. De passagier staat op een plateau en stuurt met zijn lichaam. In onderstaande video bestuurt teamleider Mariah Cain het prototype:

Trek Aerospace heeft echter de beste papieren. Dit vooral vanwege de indrukwekkende achtergrond van de teamleden. Captain Robert Bulaga en engineer Jose Fierro hebben beiden ruim dertig jaar ervaring hebben als piloot en in de vliegtuigbouw. En de heren zijn zelfverklaard specialist in straalbuisontwerp. Hun FlyKart 2 is een eenpersoons elektrische VTOL met multi-rotors en straalbuizen, ontworpen om goedkoop te zijn in bouw, bezit en bediening.