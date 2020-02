Kabinet ziet belangrijke rol voor technologie in stikstofcrisis

Terwijl de boeren zich weer in Den Haag verzamelen, werkt het kabinet aan een oplossing voor de stikstofcrisis. Daarbij ziet het een belangrijke rol voor technologie. Door 172 miljoen euro beschikbaar te stellen voor innovatie en brongerichte verduurzaming van stallen denkt de overheid dat veehouders een duurzaam bedrijf kunnen blijven voeren.

De genoemde 172 miljoen euro komt naast de opkoopregeling van 350 miljoen.



De subsidieregeling voor innovatie en brongerichte aanpak, ook wel genoemd de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv), bestaat uit twee modules. De module voor onderzoek, ontwikkeling en gebruik van innovatie- en managementmaatregelen wordt in april opengesteld. De tweede module is een investeringsmodule voor de uitrol van bewezen innovaties. Voor beide modules samen is de komende tien jaar 172 miljoen euro beschikbaar. Hiernaast werkt het kabinet aan wet- en regelgeving om innovaties te versnellen.

Innovatiebijeenkomst toekomstbestendige stallen

In de recente brief van het kabinet aan de Kamer ‘Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak' wordt gesproken over het ontwikkelen van een netwerk van proefbedrijven in de melkveehouderij voor onderzoek en kennisdeling om de uitstoot van methaan en ammoniak te verminderen. Dit sluit aan bij het voorstel van FME en de Taskforce Toekomstbestendige Stalsystemen om technologische innovaties te ondersteunen en te versnellen in een landelijk Fieldlab. In dit Fieldlab kunnen boeren, technologiebedrijven, kennisinstellingen, scholen en overheid samenwerken om de veehouderij een duurzame en rendabele toekomst te geven. Op 12 maart houden FME en de taskforce de innovatiebijeenkomst ‘Hoe brengen we oplossingen voor toekomstbestendige emissiearme stallen een belangrijke stap verder?'

Doelgroep: Koplopende boeren, technologiebedrijven met relevante innovaties en deskundigen van kennisinstellingen, overheden en NGO's

Doel: Kansen identificeren en afspraken maken om innovatieve technologie voor een - in alle opzichten - duurzame veehouderij versneld door te ontwikkelen, te valideren en beschikbaar te stellen.



