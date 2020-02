20.000 zeemijlen aan ontwikkelingswerk optimaliseert brandstofcelsysteem voor varend waterstof laboratorium

De Energy Observer startte in 2017 aan een zes jaar durende ‘energie-autonome’ wereldreis. Het elektrisch aangedreven schip maakt gebruik van diverse vormen van hernieuwbare energie en een systeem dat CO2-vrij waterstof produceert uit zeewater. Hiervoor leverde Toyota onlangs nieuwe apparatuur.

Waterstof overal inzetbaar

De Energy Observer demonstreert en deelt oplossingen voor een ecologische energietransitie. Die oplossingen moeten in de toekomst op grote schaal toepasbaar zijn en energienetwerken efficiënter maken. Als de eerste Franse ambassadeur van de Sustainability Development Goals (SDG) onderzoekt Energy Observer innovatieve technologie om te bewijzen dat een schonere wereld een realistisch doel is.

Johan van Zyl, President en CEO van Toyota Motor Europe: "We doen mee omdat dit past bij onze Environmental Challenge 2050 en we zijn trots dat we de veelzijdigheid van het Toyota Fuel Cell System verder kunnen demonstreren. Onze Europese onderzoeks- en ontwikkelingsteams hebben nauw samengewerkt met het team van de Energy Observer om de module te ontwikkelen en in te bouwen in het bestaande schip. Dit laat zien dat de Toyota Fuel Cell-technologie te gebruiken is in elke omgeving."

Componenten Toyota Mirai

Het brandstofcelsysteem is gebaseerd op componenten die ook in de Toyota Mirai worden gebruikt. Het systeem levert volgens de leverancier meer vermogen en is efficiënter dan een gewone scheepsmotor. De bouw en de montage van de compacte brandstofcelmodule is in zeven maanden voltooid. "Dit bewijst de flexibiliteit en de schaalbaarheid van de technologie." Eind vorig jaar is de module getest in het schip terwijl dat nog op de scheepswerf lag. Inmiddels wordt de techniek op zee getest.

20.000 zeemijlen aan ontwikkelingswerk

Victorien Erussard, oprichter en kapitein van de Energy Observer: "Na drie jaar en bijna 20.000 zeemijlen aan ontwikkelingswerk is het systeem, dat aan boord van de Energy Observer de energie opwekt en opslaat nu zeer betrouwbaar. We kijken uit naar de volgende fase van dit project: een betrouwbaar en betaalbaar systeem beschikbaar maken voor de scheepvaart."