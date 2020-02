Inzicht in veiligheidsrisico’s ontbreekt bij merendeel productiebedrijven

De koppeling tussen IT-systemen op kantoor en operationele technologie (OT) voor productie neemt steeds verder toe. Tegelijkertijd ontbreekt inzicht in veiligheidsrisico’s bij het merendeel van de productiebedrijven. Dat blijkt uit de nationale security monitor van Thales, waarvoor 220 bedrijven met minimaal 50 medewerkers zijn onderzocht.

Meer dan de helft van de productiebedrijven (51%) heeft IT- en OT-systemen gekoppeld of is daarmee bezig. Tegelijkertijd heeft slechts 17 procent van de tech-beslissers in productiebedrijven volledige inzage in de samenhang tussen beide systemen en de daarmee gepaard gaande veiligheid. Bovendien heeft niet meer dan 13 procent een actueel inzicht in alle zogeheten digitale assets en bedrijfsnetwerken. Dat blijkt uit de nationale security monitor van Thales.

