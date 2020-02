Nieuwe Europese grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen

Met ingang van 17 januari 2020 is de Arbowetgeving aangepast om te voldoen aan een Europese richtlijn ter bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen.

Wijzigingen per 17 januari 2020

De Europese richtlijn bevat grenswaarden voor de maximaal toegestane concentraties van kankerverwekkende stoffen in de lucht op de werkplek. De richtlijn moet werknemers in heel Europa betere bescherming bieden tegen de risico’s van blootstelling aan deze stoffen. Deze grenswaarden worden met de aanpassing van de Arbowetgeving van toepassing in Nederland. Voor sommige kankerverwekkende stoffen geldt dat Nederland strengere grenswaarden heeft dan die in de Europese richtlijn gesteld worden. In zulke gevallen was het dan ook niet nodig om de wetgeving voor deze stoffen aan te passen.

Met dit Europese besluit gelden met ingang van 17 januari 2020 nieuwe drempelwaarden voor twee stoffen. Het gaat om de volgende stoffen:

o-toluïdine;

hydrazine.

Verder zijn er verlaagde (strengere) grenswaarden ingevoerd voor:

crylamide;

1,2- epoxypro-paan;

vinylchloridemonomeer;

vuurvaste keramische vezels.

Download de lijst met wijzigingen (Staatscourant)





SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

Tweemaal per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de meest recente versie van de lijst van kankerverwekkende stoffen en processen in de Staatscourant. Het betreft een lijst met zoals bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit