Torenkraanverhuurbedrijf beboet voor ongeluk werknemer

Een torenkraanverhuurbedrijf in het Verenigd Koninkrijk kreeg een boete vanwege een ongeluk met een werknemer. De werknemer was bezig met het lassen van metalen componenten terwijl hij op een hoge steiger stond. De steiger viel om, waardoor de werknemer van ongeveer twee meter hoogte op de grond viel en twee wervels brak.

Een onderzoek door de Engelse arbeidsinspectie (Health and Safety Executive (HSE)) wees uit dat het bedrijf zijn interne procedures niet had gevolgd, geen risicobeoordeling had uitgevoerd en geen veilige werkwijze had vastgelegd. De steiger was aangepast met de toevoeging van verkeerde stellingvoeten, dit in tegenstelling tot de instructies van de fabrikant. Stabilisatorstangen waren ook niet gemonteerd en werknemers waren niet getraind in het juiste gebruik.





Het bedrijf kreeg een boete van £ 54.000,00 en werd veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van

£ 1.544,00. Na de hoorzitting zei de HSE-inspecteur: “Dit was een volledig te voorkomen incident, veroorzaakt door het falen van het bedrijf om zijn werk adequaat te plannen en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen. Deze casus benadrukt het belang van het volgen van de juiste richtlijnen en normen om geschikte toegangsapparatuur te selecteren en correct te assembleren, samen met de nodige training, instructie en supervisie om dergelijke valpartijen te voorkomen. Steigers zijn een erkende veilige oplossing voor werken op hoogte, maar als ze verkeerd worden gebruikt, kunnen ze zelf een gevaar worden.”

Bron: Health and Safety Executive, UK