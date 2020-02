Vattenfall maakt fossielvrij ledikant: het kostbaarste ter wereld (video)

Vattenfall heeft een fossielvrij ledikantje gemaakt, geheel zonder gebruik van olie, gas of kolen. Dat is nog niet eenvoudig, omdat we fossiele brand- en grondstoffen gebruiken voor bijna alles wat we doen, trasporteren en produceren. Het bedrijf gebruikt het ledikantje als symbool, om in gesprek te komen over de uitdagingen op weg naar een fossielvrije toekomst.

"Veel mensen denken bij grote vraagstukken als CO 2 -reductie aan grote oplossingen als windparken op zee, of snelwegen vol elektrische auto's. Maar ook de manier waarop de industrie de dingen produceert die je dagelijks gebruikt en vasthoudt, speelt een wezenlijke rol. De stoel waar je op zit of de pyjama die je je zoontje aantrekt: kunnen die met andere brandstoffen worden gemaakt?" Cindy Kroon, directeur Klanten bij Vattenfall Nederland vindt dat Vattenfall, als toeleverancier en partner van de maakindustrie, een belangrijke rol moet spelen in die verandering.



"Wij willen het mogelijk maken om binnen één generatie fossielvrij te kunnen leven. Daar is de industrie een onmisbare schakel in. Daarom onderzochten we in hoeverre het in 2020 al mogelijk is om eenmalig een product volledig fossielvrij te maken. Dit unieke ledikant - symbool voor de volgende generatie - is een alledaags product waar veel verschillende materialen in zijn verwerkt, wat de uitdaging groter en ook kostbaar maakte. Maar het kan."

Groen staal

Omdat een aantal industrieën al bijna volledig uit Europa is vertrokken, is in sommige gevallen zelfs teruggegrepen op ambachten die dreigen te verdwijnen. Zo werd het beddengoed handgeweven en kwam de Texelse wol voor het matras per zeilboot aan vaste wal. Het hout van het kinderbedje is afkomstig van een boom uit de Noordoostpolder, die met gebruik van groene stroom werd geveld, verzaagd en gedroogd. Voor het logo is zelfs het eerste staal ter wereld gebruikt dat met waterstof in plaats van cokes is gemaakt, uit de proefopstelling voor Hybrit, de staalfabriek die Vattenfall in Zweden ontwikkelt met staalproducent SSAB en mijnbouwbedrijf LKAB. Dit staal werd per trein en met een elektrische auto van Zweden naar Nederland gebracht.



"Wat dit ledikant laat zien is dat de uitdaging van de komende jaren zit in het schaalbaar en betaalbaar krijgen van dit soort processen. En dat je dit met elkaar moet doen. Wij zijn natuurlijk een energiebedrijf, geen meubelfabrikant, maar we willen wel verder kijken en de samenwerking zoeken om de industrie en de transportsector te helpen fossielvrij te worden", besluit Kroon.



Een korte documentaire over het hele proces achter dit ledikant is hier te bekijken: