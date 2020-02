Matchmakingtool gelanceerd voor ingenieursstudenten en de industrie (video)

Onderzoekers van de universiteiten in Delft, Dublin en Leuven hebben drie types ingenieurs gedefinieerd. Aan de hand van een online test ontdekken studenten tegen welk type ze aanleunen. Op basis daarvan kunnen ze op zoek naar een baan die bij hen past. De tool werd ontwikkeld in nauw overleg met de industrie.

Industrieel ingenieurs zijn gewild op de arbeidsmarkt. Heel wat studenten hebben al een zicht op een baan voordat ze afstuderen. "Er is een grote verscheidenheid aan jobs voor ingenieurs en daar staan veel studenten niet bij stil", zegt professor Greet Langie, van de KU Leuven. "Sommige ingenieurs werken nieuwe producten uit, anderen hebben meer contact met klanten en weer anderen werken aan de optimalisatie van één klein onderdeeltje binnen een groter systeem. Na een jaar op de arbeidsmarkt blijkt dat heel wat verse ingenieurs niet op hun plaats zitten. Dit is niet alleen jammer voor de studenten, maar ook voor de bedrijven die een jaar lang in hen investeerden."

Situaties inschatten

De Prefer-tool moet mismatches zoveel mogelijk vermijden. Doctoraatsstudente Sofie Craps: "We maken onderscheid tussen mensen die meer bezig zijn met product leadership (gericht op innovatie), operational excellence (gericht op optimalisatie) of customer intimacy (klantgericht). De studenten vullen een vragenlijst in waarbij ze moeten aangeven hoe ze zouden reageren in 23 verschillende situaties. Hun reactie bepaalt hoe sterk ze aanleunen bij één van de drie types. We legden de situaties eerst voor aan ingenieurs die al wat jaren op de teller hebben. Hun antwoorden vormen de basis waarmee de antwoorden van de studenten vergeleken worden."



Voorbeeld Als junior medewerker bij een bierbrouwer moet je nieuwe sensoren installeren in een opslagtank. Je ziet de sensoren en herkent het type als heel duur en fragiel. Je weet dat er betere alternatieven op de markt zijn. Je leidinggevende ziet je aarzeling en vraagt of alles in orde is. Wat zeg je? "

Je moet de verkoper contacteren. Er zijn zeker een betere en goedkopere sensoren op de markt"

"Is er een reden waarom deze sensoren werden aangekocht? Eventueel zoek ik de prijzen en specificaties op van betere sensoren."

"Er zijn veel betere en goedkopere sensoren op de markt. Ik weet niet wie jullie heeft aangeraden om deze exemplaren te kopen, maar dit is echt geen waar voor je geld!"

"Er is geen probleem. Ik bekijk even hoe ik deze sensoren best kan installeren."



Op basis van hun antwoorden krijgen de studenten een rapport over hun eigen profiel. Zo komen ze te weten ze waar ze nog aan kunnen werken of waarvoor ze talent hebben dat ze nog kunnen verfijnen. Met deze informatie kunnen ze beter inschatten welke functies op de arbeidsmarkt al dan niet bij hen passen.

Interesse vanuit het bedrijfsleven

Ook vanuit de industrie is er veel interesse voor de tool. "De meeste jongeren die aan ingenieursstudies beginnen, denken later te zullen werken aan de ontwikkeling van nieuwe producten", zegt Alex Massoels voormalig teamleader Recruitment & Mobility bij Engie. "In de realiteit komt slechts een kleine minderheid echt in een dergelijke functie terecht. Prefer maakt de studenten bewust van andere opties."



100 mensen uit 20 bedrijven werden tijdens het ontwikkelingsproces betrokken bij de ontwikkeling van Prefer. "Onze tool wil de kloof tussen afgestudeerden en de industrie dichten. Input vanuit het bedrijfsleven was dan ook bijzonder waardevol en belangrijk", zegt Sofie Craps. "Het enthousiasme vanuit de industrie heeft ons soms wat overrompeld, er was duidelijk nood aan een instrument."