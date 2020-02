Lift groeit mee met woontoren (video)

Mitsubishi Elevator Europe (MEE) werkt aan een innovatieve lift voor de hoogste woontoren van de Benelux. De lift kan meegroeien met de bouw van het 200 meter hoge gebouw en bevat diverse technische innovaties.

Door de beperkte ruimte op bouwplaats van de 60 verdiepingen hoge Zalmhaventoren in Rotterdam is er geen plaats voor een externe lift om bouwmaterialen en bouwvakkers te verplaatsen. Mitsubishi kwam met het idee van een innovatieve lift die mee kan groeien met de bouw: de MEEgroeilift. Elke week wordt een verdieping op het gebouw gerealiseerd. Per vier verdiepingen wordt de machinekamer omhoog verplaatst en worden de kabels verlengd, zodat de lift de nieuw gebouwde verdiepingen kan bedienen. Na oplevering van het gebouw zal de lift vervangen worden door een permanente lift.

Technische innovaties

De volledige kabellengte moet vanaf het begin van de bouw in de rolruimte zitten en per verhoging gevierd worden. Dit vergt een innovatieve oplossing voor de rolruimte en vierinstallatie. Een andere uitdaging was de kabelklem. Bij normale liften wordt vaak gebruik gemaakt van 1:1 ophanging met een vast ophangpunt en is de kabelklem geen issue. Maar om het stapsgewijs vieren van de kabels mogelijk te maken, heeft de MEEgroeilift een 2:1 ophangsysteem. Dit vergt een speciale kabelklem. De kabel moet stevig genoeg klemmen, maar mag niet beschadigen.

Advies- en ingenieursbureau Akos leverde de Lead Engineer die verantwoordelijk is voor het ontwerp. Op flexibele basis werden Mechanical Engineers en Structural Engineers ingezet om te werken aan het ontwerp en om sterkteberekeningen uit te voeren.



Samen met MEE bedachten zij een constructie met voldoende klemkracht, maar zeer lage vlaktedruk om beschadigingen te voorkomen. Om mogelijk te maken dat de machinekamer periodiek omhoog verplaatst kan worden, zijn uitschuifbare balken nodig aan de onderkant. Deze kunnen ingeschoven worden bij het verplaatsen van de lift en uitgeschoven worden om de lift weer op de tijdelijke positie te zetten.

Het schuifsysteem

De kabelvierinstallatie

Investering terugverdienen met tijdsbesparing

Het verplaatsen van de lift duurt ongeveer een dag. Om te voorkomen dat de bouwvakkers tijdens deze dag de volledige hoogte moeten traplopen, is voor twee MEEgroeiliften gekozen. De investering wordt teruggewonnen door de tijd die hiermee wordt bespaard. Om de twee weken wordt één van de liften vier verdiepingen omhoog geplaatst en kunnen de bouwvakkers de andere lift gebruiken.

Inmiddels is de testfase bij Mitsubishi Elevator Europe in Veenendaal succesvol afgerond. De indruk van het Liftkeuringsinstituut is positief. Binnenkort zijn de eerste verdiepingen van de woontoren gereed en worden de groeiliften geplaatst. De basiscomponenten van de definitieve lift worden boven de machinekamer al in de liftschacht gemonteerd. Bij oplevering kunnen de groeiliften worden omgebouwd naar de permanente persoonsliften. De tijdelijke componenten worden hierbij vernieuwd om een hoge eindkwaliteit te garanderen.