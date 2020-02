Sprinkhanen te lijf met drones. Een goed idee?

De Verenigde Naties (VN) gaan de plaag woestijnsprinkhanen in Oost-Afrika bestrijden met behulp van drones met sensoren en verstuivers. De sensoren moeten zwermen in kaart brengen en zich vervolgens aanpassen aan de snelheid en hoogte, waarna pesticiden worden verstoven. Het is nog onduidelijk of het plan gaat werken; iets dergelijks is nog niet eerder geprobeerd.

De drones kunnen uiteraard slechts een beperkte hoeveelheid verdelgingsmiddel bij zich dragen en blijven hoogstens 3 uur in de lucht. Een zwerm sprinkhanen kan wel 130 kilometer per dag afleggen. Aangezien ze zich veelal door de wind laten meevoeren, is wel enigszins te voorspellen welke kant ze op kunnen gaan.

Een ander probleem is de regelgeving: in Kenia, waar de plaag momenteel het ergste is, mag je nog niet vliegen met commerciële drones.

Kenia, Somalië en Ethiopië worden volgens de VN momenteel zwaarder kaalgevreten dan in decennia. Ook Oeganda heeft last van de sprinkhanen, terwijl nieuwe plagen dreigen te ontstaan in Tanzania, Zuid-Soedan, Eritrea, Saudie-Arabië en Jemen.



Een zwerm treksprinkhanen van een vierkante kilometer bestaat uit 40 tot 80 miljoen exemplaren en eet in een dag even veel als 35.000 mensen.