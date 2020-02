Airconditioning als in een termietenheuvel wint EZK Energy Award (video)

Een gebouw dat gebruik maakt van de natuurlijke airconditioning van termietenheuvels heeft de EZK Energy Award 2019 gewonnen. Hotel Breeze is voorzien van het Earth, Wind & Fire concept, dat de werking van termietenheuvels simuleert. Het biomimicry concept combineert natuurlijke elementen met hightech technologie worden.

Jaarlijks wordt de EZK Energy Award uitgereikt aan organisaties die zich positief van anderen onderscheiden op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Dat Hotel Breeze als winnaar uit de bus kwam is te danken aan de innovativiteit van het Earth, Wind & Fire totaalconcept, de navolgbaarheid en opschalingsmogelijkheden. "Hierbij zijn zij net iets verder gegaan dan alle anderen", aldus de jury.



De binnenkant van termietenheuvels is altijd op constante temperatuur, ongeacht de locatie. Zelfs in de woestijn, waar de dagtemperatuur kan stijgen tot 40 graden Celsius en het 's nachts afkoelt tot onder het vriespunt, is de temperatuur constant. Termieten regelen dat door de luchtstromen aan te passen.



Het vertalen van deze techniek in duurzame technologie resulteerde in het idee van Earth, Wind & Fire, een uniek concept dat voortkomt uit onderzoek door raadgevend ingenieur en TU/D-docent Bouwkunde Ben Bronsema, samen met de TU Delft en TU Eindhoven. "Wind wordt door het hotel gecirculeerd door buitenlucht die in schachten en ventilatieopeningen stroomt, waarin de klimaatcascade de lucht in de winter verwarmt en bevochtigt en in de zomer koelt."