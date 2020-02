Maritieme maakindustrie vraagt overheidsbescherming

Netherlands Maritime Technology (NMT) vraagt om maatregelen om de Nederlandse en Europese maritieme maakindustrie te beschermen. Volgens de organisatie staan er ruim 1 miljoen Europese banen en 115 miljard euro omzet in de maritieme maakindustrie op de tocht. Dit zou komen door het uitblijven van sectorspecifieke maatregelen om de strategische Europese scheepsbouw- en toeleverindustrie te beschermen tegen prijsdumping uit Azië. Voor Nederland betekent dat onzekerheid over de werkgelegenheid van bijna 30.000 mensen en 7 miljard euro omzet.

NMT heeft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om op korte termijn bij de Europese Commissie aan te dringen op sectorspecifieke maatregelen om de strategische Europese scheepsbouw- en toeleverindustrie te beschermen tegen de ‘verstorende effecten van prijsdumping met staatssteun'.

Scheepsbouw is anders dan andere maak

Door kennisontwikkeling en innovatie wil de Europese scheepsbouwsector onderscheidend blijven op de wereldwijde markt. Maar bestaande WTO- OESO en EU-instrumenten (zoals de Trade Defence Instruments) bieden geen enkele bescherming tegen prijsdumping vanuit Azië. ‘Met name China vormt een groot gevaar. Dit komt door de specifieke eigenschappen van een schip en de transactie hiervan. Schepen worden niet volgens de reguliere weg geïmporteerd. Daardoor zijn traditionele grens- of douanemaatregelen niet toepasbaar op verhandelde schepen. Dat is één van de hoofdoorzaken waarom de Europese scheepbouwsector de bouw van koopvaardijschepen al bijna volledig is kwijtgeraakt aan Aziatische concurrenten die met staatssteun schepen bouwen', aldus NMT.



Tegelijkertijd gaan de grootste scheepsbouwlanden ter wereld - Zuid-Korea, China en Japan - volgens de organisatie door met een beleid van massale staatssteun en andere vormen van protectionisme ter ondersteuning van de lokale scheepswerven-, maritieme toeleverindustrie en scheepvaart. ‘Bovendien hebben deze Aziatische landen hun pijlen nu ook gericht op de complexe Europese scheepstypen en geavanceerde maritieme technologie waar Europese bedrijven nu nog marktleider in zijn.



‘Dit alles verstoort de concurrentiepositie van Europese scheepsbouwers die hierdoor, bij gebrek aan een adequate tegenreactie vanuit Europa, verder marktaandeel blijven verliezen. Als we het marktaandeel eenmaal kwijt zijn krijgen we het nooit meer terug dus actie is nu nodig.'

Waar vraagt de Nederlandse maritieme maakindustrie om?

NMT heeft samen met de Europese scheepsbouwassociatie SEA Europe het probleem al diverse keren met de Europese Commissie besproken en gevraagd om specifieke regelgeving voor de scheepsbouw. De Commissie heeft echter steeds aangegeven niet te bewegen zolang de lidstaten niet aan de alarmbel trekken. Daarom vraagt NMT de staatssecretaris om spoedig bij de Europese Commissie aan te dringen op: